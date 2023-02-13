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В Театральном салоне "Сцена 23" состоится первая встреча киноклуба

Кино

Участники клуба смогут увидеть фильм "Сестрёнка", поучаствовать в обсуждении и задать вопросы режиссёру картины — Народному артисту России Александру Галибину.

В Театральном салоне "Сцена 23" состоится первая встреча киноклуба

Вместо стандартного зала — большие столы и душевная атмосфера, вместо голливудского блокбастера — кино о детской дружбе во время войны. В таком формате пройдёт первая встреча киноклуба "Сцены 23", на которой у всех зрителей будет возможность не только посмотреть фильм, но и получить интеллектуальное удовольствие от дискуссии и обмена мнениями.

Фильм "Сестрёнка" вышел в 2019 году, он основан на повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима "Радость нашего дома". Действие картины происходит во времена Великой Отечественной войны и рассказывает о том, как осиротевшая девочка Оксана обретает новую семью в башкирской деревне. Вот, что рассказывает о фильме режиссёр Александр Галибин:

"Эта военная драма снята в кинокомпании "Мотор" при содействии и помощи фонда Мустая Карима. В основу положена повесть Карима "Радость нашего дома" об украинской девочке-сироте, которая попадает в башкирское село и находит там друга — шестилетнего мальчика. Это незатейливая, но очень глубокая и трогательная история их взаимоотношений, дружбы, любви и потом расставания. Когда говорят о национальной идее, я думаю всегда о детях, о том послевоенном поколении, к которому принадлежат и мои родители, пережившие блокаду. Дети, родившиеся во время войны, — это особое поколение, которое пережило то, что пережить обычный человек просто не в силах".

Фильм получил высокие оценки зрителей и тёплые отзывы критиков. Он завоевал множество наград, в том числе Гран-при IV международного кинофестиваля "Евразийский мост", Гран-при XVI международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел", Спецприз фестиваля "Окно в Европу", Приз за лучший фильм для детей на Кинофестивале имени Алексея Баталова "Журавли", Приз жюри European Children's Film Association на 25-ом международном кинофестивале для детей и юношества "Шлингель" в Германии и многие другие премии.

После показа фильма у зрителей будет возможность поучаствовать в большой дискуссии, на которую приглашены специальные гости и главный герой вечера — режиссёр Александр Галибин. Он ответит на все вопросы, раскроет секреты работы над фильмом и поделится тем, какие идеи и мысли он закладывал в картину. Обсуждение будет проходить в уютной атмосфере за чашечкой чая в стенах театра "Школа современной пьесы".

Встреча состоится 18 февраля в 19.00 по адресу: Москва, ул. Неглинная 29, стр. 1.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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