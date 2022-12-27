Кинокритик порекомендовал посмотреть в новогодние праздники новый фильм Гая Ричи

Кинокритик Алексей Двоеглазов рассказал в разговоре с Pravda.Ru, что россиянам можно посмотреть во время новогодних праздников. По словам специалиста, наиболее ожидаема премьера картины "Чебурашка".

"Фильм с элементами анимации. Создатели изменили историю Эдуарда Успенского, но сотворили новое приключение. В кино ещё можно посмотреть фильм "Чук и Гек". Я планирую увидеть картину Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". В кинотеатре будут показывать легально с пятого января. Рекомендую", — отметил специалист.

Вместе с этим он посоветовал посмотреть третий сезон "Беспринципных". Его можно назвать "задорным и хулиганским", отметил эксперт. Также он порекомендовал познакомиться с произведением "Конец света". По словам собеседника издания, авторы картины переосмысляют сюжет "Мастера и Маргариты".

"Ещё есть сериал Тима Бёртона "Уэнсдэй", своеобразный спин-офф "Семейки Аддамс". Создатели показывают зрителям элементы викторианской Англии, но действие происходит в современном мире. Авторы поднимают животрепещущие вопросы нашего времени, комментируют феминизм, новомодные веяния. Стоит посмотреть взрослым и детям", — заключил кинокритик.

Ранее Двоеглазов заявил, что достойных ремейков на советский фильм "Ирония судьбы" ещё никто не создал.