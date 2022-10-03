Создатель ЛГБТ-фильма "Дружки" Билли Айкнер возложил вину за провал картины на зрителей традиционной ориентации.
Айкнер выступил сценаристом, продюсером и исполнил главную роль в фильме "Дружки". Он возлагал большие надежды на фильм, однако картина провалилась в прокате. По мнению Айкнера, в этом виноваты "гетеросексуальные зрители" которые не захотели идти в кинотеатры и смотреть данный фильм.
По его словам, на сеансе в Лос-Анджелесе был полный аншлаг, а некоторые зрители выходили из кинотеатра со слезами на глазах. Айкнер заявил, что он очень гордится этой картиной.
Также актёр пожаловался, что сеть кинотеатров не захотела показывать трейлер его фильма из-за "гей-контента". Однако студия Universal урегулировала эту ситуацию.
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