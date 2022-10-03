Звезда ЛГБТК-фильма "Дружки" Билли Айкнер обвинил натуралов в провале картины

Создатель ЛГБТ-фильма "Дружки" Билли Айкнер возложил вину за провал картины на зрителей традиционной ориентации.

Айкнер выступил сценаристом, продюсером и исполнил главную роль в фильме "Дружки". Он возлагал большие надежды на фильм, однако картина провалилась в прокате. По мнению Айкнера, в этом виноваты "гетеросексуальные зрители" которые не захотели идти в кинотеатры и смотреть данный фильм.

По его словам, на сеансе в Лос-Анджелесе был полный аншлаг, а некоторые зрители выходили из кинотеатра со слезами на глазах. Айкнер заявил, что он очень гордится этой картиной.

Также актёр пожаловался, что сеть кинотеатров не захотела показывать трейлер его фильма из-за "гей-контента". Однако студия Universal урегулировала эту ситуацию.