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На "Роза Хутор" впервые пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Кино

Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" будет проходить на курорте с 18 по 23 сентября. Объявлена программа кинофорума, зрителей ждут яркие премьеры.

На "Роза Хутор" впервые пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

В программе фестиваля примут участие семь онлайн-кинотеатров, каждый из которых представит по два сериала и один фильм. И, если некоторые из представленных фильмов, уже демонстрировались в России, то у сериалов за одним исключением — будут только премьеры. Всего в программе кинофорума 14 сериалов и 7 полнометражных картин.

В секции полнометражного кино будет представлен фильм "Голиаф" режиссера Адильхана Ержанова (онлайн-кинотеатр Start). Фильмы "Далекие близкие" Ивана Соснина и "Экспресс" Руслана Братова (Okko и KION), уже были премированы в Выборге на фестивале "Окно в Европу". "Далекие близкие" получил Приз зрительских симпатий "Выборгский счет", а "Экспресс" выиграл конкурс игрового кино и взял призы за операторскую работу и актерский ансамбль. "Далекие близкие" выйдет в прокат 29 сентября. А вот следующие четыре картины можно смело назвать премьерами "Нового сезона". Это "Либерея. Охотники за сокровищами" Глеба Орлова (IVI), "Мажор. Фильм 2" Никиты Власова (Кинопоиск), "Мать моего сына" Ильи Максимова (KION), "Прямой эфир" Карена Оганесяна (этот фильм также представлен Start).

На фестивале "Новый сезон" также будут показаны сериалы онлайн-кинотеатра ivi — "13 Клиническая" (режиссер Клим Козинский) и "Пансион" (Святослав Подгаевский).

KION привезет на "Роза Хутор" "Время гнева" (Никита Высоцкий и Илья Лебедев) — это сериальная версия "Союза Спасения" и "Комплекс Бога" (Флюза Фаршхатова).

Кинотеатры more.tv и Wink, которые выступают теперь "единым фронтом", презентуют "Аврору" (Роман Волобуев) и "Надвое" (Валерий Тодоровский). Okko приготовил для Сочи сериалы "Кунгур" (Сергей Попов) и "Лэйт Найт Скул" (Ника Яковлева).

PREMIER порадует долгожданным проектом "С нуля" (первая сериальная работа Василия Бархатова) и сериалом "Я любила мужа" (Юлия Трофимова)

START покажет первым зрителям новый сериал Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать" и проект, который ждут киноманы в первую очередь — "Черная весна" (Сергей Тарамаев и Любовь Львова)

И, наконец, Кинопоиск презентует сериалы двух ярких авторов — "Конец света" (Александр Незлобин) и "М" (Александр Молочников).

Сериалы фестиваля затрагивают проблемы молодежи и поколения нулевых. В них также рассказывается о том, как дружба проверяется любовью, как непросто артистам и другим талантам в обычной жизни — и это только часть тем. Ожидаются также захватывающие детективы и мистические фантазии, и комедии со стендапом, и исторические проекты.

Интересен и формат проведения фестиваля, который представляет собой смотр со зрительским голосованием в нескольких номинациях. В каких именно организаторы планируют сообщить дополнительно. Таким образом, любителей российского кино ждет на курорте "Роза Хутор" очень интересный сентябрь! Насыщенная и разнообразная программа, фестиваля состоящая из будущих сериалов и новых кинофильмов даст возможность гостям первыми увидеть основные премьеры нового сезона, а творческим группам получить зрительский отклик и оценить востребованность своих работ. Кинофорум будет проходить в многофункциональном концертном комплексе "Роза Холл", который является одной из самых современных и отлично оснащенных площадок Сочи.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Для участия в фестивале следует аккредитоваться на сайте уполномоченного агентства.

Билеты на кинофестиваль "Новый сезон" можно будет также приобрести в кассах концертного зала Роза Холл.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Дарья Митина
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