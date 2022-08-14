Фильм Евгения Пригожина "Солнцепек": насколько актуален в наши дни

Чуть больше года прошло с момента премьеры фильма Евгения Пригожина "Солнцепек". С тех пор картина не потеряла своей актуальности, особенно в сегодняшние дни.

Фильм рассказывает о событиях в Донбассе 2014 года, когда восточные области Украины реализовали свое право на самоопределение, не поддержав смену власти. Киев в ответ объявил о начале так называемой антитеррористической операции (АТО), начав войну с собственным народом.

Главный герой картины в исполнении Александра Бухарова по сюжету пытается вывезти свою семью подальше от бомбардировок, однако автомобиль попадает под обстрел. Семья вынуждена искать убежище в Луганске, где отец устраивается на работу в скорую помощь.

Фильм разошелся по всем онлайн-кинотеатрам в пределах России и за рубежом. Его перевели на арабский, немецкий, испанский, английский, французский и украинский языки.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва была вынуждена пойти на такие меры, чтобы защитить мирное население Донбасса от агрессии Киева.