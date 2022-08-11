Фильм "Солнцепек" Пригожина раскрыл тему трагедии русских в Донбассе

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине многие российские военные успели совершить ряд героических подвигов. Однако режиссеры не спешат говорить о них на больших экранах.

Этим вопросом задался российский депутат Сергей Марков. Он отметил, что в стране до сих пор отсутствуют картины, посвященные СВО. Он призвал деятелей искусства снимать фильмы, основанные на этом событии, в то время как в творческой среде продолжают игнорировать происходящее на территории Донбасса.

История берет свое начало еще в 2014-м, когда ЛДНР стали противиться, по их мнению, приступным приказам. В ответ украинские военные начали их бомбить, и это продолжалось восемь лет. Однако киноделы не стремились раскрывать эту тему в своих картинах. Единственной громкой работой стал фильм "Солнцепек" Евгения Пригожина. События СВО только еще раз указали на то, что команда "Солнцепека" предвидела будущее. По сюжету на помощь народному ополчению приходят российские бойцы.

Специальную военную операцию на территории Украины поддерживают многие россияне. Однако деятели культуры решили остаться в стороне от этой темы и проигнорировать ситуацию на Донбассе.