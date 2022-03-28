Эксперт по этикету оценила поступок Уилла Смита на "Оскаре"

Поведение американского актёра Уилла Смита, ударившего по лицу ведущего Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар", за шутку в адрес причёски его жены, нельзя оправдать ничем, как и любое насилие. Однако в данном инциденте человек находился в определённом эмоциональном состоянии, считает эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова.

По мнению специалиста, Рок, безусловно, понимал, что шутка больно ударит по супруге актёра, которая действительно страдает от заболевания, а также должен был оценить последствия своих слов.

Смиту следовало среагировать словесно или написать заявление, чтобы человека не приглашали в другой раз. Но сейчас он оказался в ситуации, когда появляется вопрос — кто виноват, а кто прав, заметила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Она добавила, что шутки не совсем уместны, когда речь идёт о болезни. И люди относятся к этому по-разному. Есть и те, кто с самоиронией относится к недостаткам во внешности, но другим говорить об этом тяжело и сложно.

"В любом случае эмоциональный ответ обсуждают не меньше, чем саму шутку", — заключила Грохотова.

Позднее Смит попросил у Рока прощения, объяснив поступок защитой своей семьи.