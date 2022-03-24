Директор "Кинотавра" предупредил об отмене фестиваля из-за политических событий

Президент российского фестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский сообщил, что мероприятие не состоится в этом году. Оно должно было пройти осенью в Сочи.

Как подчеркнул продюсер, "Кинотавр" является одним из главных отечественных фестивалей, а также популярным культурным брендом. Вместе с этим режиссёр назвал причину, по которой мероприятие отменили.

"Он (фестиваль. — Прим. ред.) будет перенесён на период, когда мы переживём текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами", — объяснил Роднянский в ходе пресс-конференции с журналистами.

Ранее в результате инсульта скончался создатель "Кинотавра", актёр Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет.