Президент российского фестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский сообщил, что мероприятие не состоится в этом году. Оно должно было пройти осенью в Сочи.
Как подчеркнул продюсер, "Кинотавр" является одним из главных отечественных фестивалей, а также популярным культурным брендом. Вместе с этим режиссёр назвал причину, по которой мероприятие отменили.
"Он (фестиваль. — Прим. ред.) будет перенесён на период, когда мы переживём текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами", — объяснил Роднянский в ходе пресс-конференции с журналистами.
Ранее в результате инсульта скончался создатель "Кинотавра", актёр Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет.
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