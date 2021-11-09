Блогер Манукян раскритиковал украинское кино об однополых отношениях

Недавно стало известно, что на Украине планируется снять фильм об однополых отношениях на государственные деньги. Известный российский блогер и журналист Вадим Манукян раскритиковал вступление страны на "западные рельсы".

По его словам, на Украине начали всё чаще обращаться к ЛГБТ-тематике, когда президент Владимир Зеленский усилил контакты с Западом, передаёт ФАН.

"На Западе эта история всячески педалируется, поэтому и гей-парады в Киеве будут проводиться, и кино про всё это будут снимать. И плевать Зеленскому на то, что украинский народ ломают через колено и что привычные для людей устои пытаются заменить суррогатом", — сказал Манукян.

Он также выразил сочувствие населению страны, подчеркнув, что к власти на Украине пришли "одни извращенцы".

В центре сюжета ЛГБТ-фильма "Мой юный принц" — история 17-летнего парня Поля, который живёт в роскоши и сильно привязан к матери. Затем он знакомится с Антуаном, и у него просыпаются романтические чувства к мужчине. Общий бюджет кинопроекта составит 25 миллионов гривен (более 69 миллионов рублей).

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