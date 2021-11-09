EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киркоров с детьми застрял в Дубае
Политология и здравый смысл: с уходом Путина страна вернётся в хаос 90-х
Звезда советского кино ушёл с работы из-за сексуального скандала
Непривитой пенсионерке в Москве отказали в получении "продуктового пособия"
12 лет искали убийц директора Дорогомиловского рынка. Нашли или нет, решит суд
Из-за мигрантов в Польше закрывают пункт пропуска через границу с Белоруссией
В России назвали иноагентами ещё пять россиян
На Украине обвинили Москву в остановке "нормандского формата"
Проблема во внуке Александра Невского: названа причина нелюбви регионов к Москве

Блогер Манукян раскритиковал украинское кино об однополых отношениях

Кино

Недавно стало известно, что на Украине планируется снять фильм об однополых отношениях на государственные деньги. Известный российский блогер и журналист Вадим Манукян раскритиковал вступление страны на "западные рельсы".

Блогер Манукян раскритиковал украинское кино об однополых отношениях

По его словам, на Украине начали всё чаще обращаться к ЛГБТ-тематике, когда президент Владимир Зеленский усилил контакты с Западом, передаёт ФАН.

"На Западе эта история всячески педалируется, поэтому и гей-парады в Киеве будут проводиться, и кино про всё это будут снимать. И плевать Зеленскому на то, что украинский народ ломают через колено и что привычные для людей устои пытаются заменить суррогатом", — сказал Манукян.

Он также выразил сочувствие населению страны, подчеркнув, что к власти на Украине пришли "одни извращенцы".

В центре сюжета ЛГБТ-фильма "Мой юный принц" — история 17-летнего парня Поля, который живёт в роскоши и сильно привязан к матери. Затем он знакомится с Антуаном, и у него просыпаются романтические чувства к мужчине. Общий бюджет кинопроекта составит 25 миллионов гривен (более 69 миллионов рублей).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Любыми путями в Евросоюз: На Украине разрешат однополые браки
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Дарья Митина
Последние материалы
Блогер Манукян раскритиковал украинское кино об однополых отношениях
Как усилить эффект от вакцинации - лайфхак от иммунолога
Глухонемой правнук Сталина бомжует в Москве
Киркоров с детьми застрял в Дубае
Политология и здравый смысл: с уходом Путина страна вернётся в хаос 90-х
Звезда советского кино ушёл с работы из-за сексуального скандала
Непривитой пенсионерке в Москве отказали в получении "продуктового пособия"
12 лет искали убийц директора Дорогомиловского рынка. Нашли или нет, решит суд
Из-за мигрантов в Польше закрывают пункт пропуска через границу с Белоруссией
В России назвали иноагентами ещё пять россиян
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши

Перспектива прямого военного столкновения Белоруссии и Польши никогда ещё не была так очевидна, как сейчас, считает политолог Александр Носович.

Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Любовь Степушова НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников