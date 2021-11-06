Премьера фильма Пригожина "16-й" не состоялась из-за полиции Нью-Йорка

В нью-йоркском кинотеатре Angelika Film Center & Café по вине полиции вечером 5 ноября не состоялась премьера картины "16-й" — фильма-исповеди российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об инциденте стало известно из сообщений пользователей соцсети Twittеr, которые пришли на показ.

Владелец "Твиттер"-аккаунта Jay_Belichick написал, что в самом начале сеанса полицейские ворвались в кинозал, где должна была состояться премьера фильма "16-й", и стали выпроваживать зрителей из помещения.

Пользователю соцсети удалось заснять первые кадры киноленты и момент, когда представители полиции Нью-Йорка расходятся по залу, принуждая присутствующих покинуть его.

Полиция Нью-Йорка, кинотеатр

Премьера фильма Пригожина была сорвана уже второй раз. Ранее закрытый показ картины "16-й" был назначен на 3 ноября в кинотеатре Film Society of Lincoln Center. По словам продюсера Сергея Щеглова, кинотеатр без объяснения причин и специального оповещения просто отменил его.

По итогам выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. Часть политического истеблишмента страны сочла, что это произошло в результате "российского вмешательства" в электоральный процесс. Главной направляющей силой такого "вмешательства" называли Евгения Пригожина — бизнесмена из России, которого также называют "поваром Путина". В Конгрессе США россиянина признали "угрозой национальной безопасности" и инициировали разбирательство. Однако специальный прокурор Роберт Мюллер, которому было поручено расследование связи Трампа и российских интересантов, за почти два года работы так и не сумел найти доказательства "сговора".

Тем не менее, в Соединённых Штатах по-прежнему считают Евгения Пригожина причастным к вмешательству в президентские выборы и даже внесли его и три предположительно связанные с ним компании в санкционный список.