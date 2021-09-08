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Экипаж от кино сдал первые экзамены перед полетом в космос

Кино

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на отлично сдали первые из итоговых экзаменов в рамках подготовки к полёту на МКС.

Экипаж от кино сдал первые экзамены перед полетом в космос

Российские представители киноиндустрии готовятся к отправке на Международную космическую станцию для съемок предстоящего фильма «Вызов». Тренировки проходят как члены основного экипажа в составе Юлии Пересильд и Клима Шипенко, так и дублирующего – в лице актрисы Алены Мордовиной и оператора Алексея Дудина.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале рассказал, как прошло экзаменационное испытание будущих экипажей в центре подготовки имени Гагарина.

"Первый день комплексных тренировок экипажей МКС-66 в ЦПК имени Ю.А. Гагарина завершен. Основной экипаж на тренажёре российского сегмента МКС – оценка 5.0.
Дублирующий экипаж на тренажёре корабля – 4.56. В целом, молодцы", - написал глава госкорпорации.

Вылет экипажей на космодром Байконур, откуда произойдёт старт, запланирован на 18 сентября. Непосредственно запуск назначен на 5 октября, а 17 числа Шипенко и Пересильд должны вернуться на Землю.

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Актриса Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в фильме под рабочим названием "Вызов".
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Дарья Митина
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