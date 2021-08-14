Мультфильм "Маша и Медведь" стал лидером рейтинга мирового детского контента

Мультфильм "Маша и медведь" занял первое место в рейтинге детского контента Parrot Analytics, оставив позади "Свинку Пеппу" и "Щенячий патруль", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

Рейтинг был составлен на основании поисковых запросов по всем странам мира за последние два месяца, а также анализа десяти тысяч шоу, представленных на аналитической платформе.

Стоит напомнить, что мультсериал "Маша и Медведь" переведён на 43 языка.

Он входит в тройку лидеров самых любимых развлекательных детских брендов в странах Европы, Африки и Ближнего Востока.

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