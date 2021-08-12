Евгений Пригожин предложил Яппаровой найти себя в "Солнцепёке"

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил журналисту издания "Медуза"* Лилии Яппаровой о своем предположительном участии в создании фильма "Солнцепёк", премьера которого состоялась сегодня в российских кинотеатрах.

Как сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", они знают о премьерном показе картины о событиях 2014 года в Луганске, однако у них нет информации, что к её съемкам имел отношение лично Пригожин.

"У Евгения Викторовича нет информации, финансировал ли он съёмки "Солнцепёка". Известно, что на закрытом показе продюсер Сергей Щеглов поблагодарил "заказчика" за идею, постоянное участие и спонсорство данной картины. Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам неизвестно", — заявили в "Конкорде".

Помимо прочего, бизнесмен попросил саму Яппарову сопоставить образ своих коллег с одним из антигероев фильма Игорем Буровым, который отчётливо транслировал антироссийскую риторику.

"И публикуем отдельный вопрос от Евгения Викторовича: "Лилия, ознакомившись с этими сюжетами, кого из коллег вы хотели бы сделать сопрототипом данного персонажа?" — интересуется Пригожин.

* СМИ, признанное иностранным агентом в РФ