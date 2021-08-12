Российский мультфильм признан самым популярным в мире

Российский мультсериал "Маша и Медведь" возглавил мировой рейтинг детских шоу, став первым в списке Международного исследовательского агентства Parrot Analytics. Об этом изданию ТАСС рассказали в анимационной студии Animaccord, ответственной за производство мультфильма.

За последние два месяца мультсериал "Маша и Медведь" опередил по популярности такие мировые бренды, как "Свинка Пеппа" и "Щенячий Патруль". Мультсериал переведен на 43 языка и входит в топ-3 популярнейших детских шоу не только в Европе, но и в Африке, а также на Ближнем Востоке.

В основе рейтинга Parrot Analytics лежит мониторинг нескольких тысяч детских шоу, опубликованныз на платформе. Измерения производятся путем онлайн-запросов детского контента со всей планеты в течение последних шестидесяти дней.