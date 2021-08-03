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Валерия Гай Германика снимет сериал о насилии над женщинами

Кино » Российское кино

Известный российский режиссёр Валерия Гай Германика снимает новый сериал "Обоюдное согласие". В этом психологическом триллере она изучает проблему насилия над женщинами и тему борьбы за справедливость.

Валерия Гай Германика снимет сериал о насилии над женщинами

По сюжету главная героиня, молодая преподавательница, после отдыха на яхте с мужчинами обвиняет их в изнасиловании. Женщина пишет заявление в полицию. Однако общество осуждает её, а не насильников. Дело расследует следователь с большим стажем.

Генеральный продюсер проекта Данила Шарапов рассказал, что сценарий писали шесть лет.

Валерия Гай Германика призналась:

"Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему".

Главную роль сыграет Светлана Иванова. Сериал можно будет посмотреть на платформе KION в следующем году.

Германика сняла такие популярные картины, как:

  • "Школа",
  • "Все умрут, а я останусь",
  • "Краткий курс счастливой жизни".

Кинокритик Борис Белокуров назвал фильм "Все умрут, а я останусь" манифестом очередного потерянного поколения.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Дарья Митина
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