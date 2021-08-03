Известный российский режиссёр Валерия Гай Германика снимает новый сериал "Обоюдное согласие". В этом психологическом триллере она изучает проблему насилия над женщинами и тему борьбы за справедливость.
По сюжету главная героиня, молодая преподавательница, после отдыха на яхте с мужчинами обвиняет их в изнасиловании. Женщина пишет заявление в полицию. Однако общество осуждает её, а не насильников. Дело расследует следователь с большим стажем.
Генеральный продюсер проекта Данила Шарапов рассказал, что сценарий писали шесть лет.
Валерия Гай Германика призналась:
"Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему".
Главную роль сыграет Светлана Иванова. Сериал можно будет посмотреть на платформе KION в следующем году.
Германика сняла такие популярные картины, как:
Кинокритик Борис Белокуров назвал фильм "Все умрут, а я останусь" манифестом очередного потерянного поколения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.