Валерия Гай Германика снимет сериал о насилии над женщинами

Известный российский режиссёр Валерия Гай Германика снимает новый сериал "Обоюдное согласие". В этом психологическом триллере она изучает проблему насилия над женщинами и тему борьбы за справедливость.

По сюжету главная героиня, молодая преподавательница, после отдыха на яхте с мужчинами обвиняет их в изнасиловании. Женщина пишет заявление в полицию. Однако общество осуждает её, а не насильников. Дело расследует следователь с большим стажем.

Генеральный продюсер проекта Данила Шарапов рассказал, что сценарий писали шесть лет.

Валерия Гай Германика призналась:

"Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему".

Главную роль сыграет Светлана Иванова. Сериал можно будет посмотреть на платформе KION в следующем году.

Германика сняла такие популярные картины, как:

"Школа",

"Все умрут, а я останусь",

"Краткий курс счастливой жизни".

Кинокритик Борис Белокуров назвал фильм "Все умрут, а я останусь" манифестом очередного потерянного поколения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.