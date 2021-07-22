"Третья волна": новый документальный фильм о борьбе с COVID-19 в "красной зоне"

На Youtube 21 июля состоялась премьера короткометражного документального фильма российского режиссёра Константина Селина. Лента рассказывает о борьбе врачей за жизни пациентов инфекционного отделения Красноярской краевой больницы.

Автор фильма провёл несколько дней в инфекционном отделении ККБ в качестве режиссёра и оператора, чтобы запечатлеть атмосферу "красной зоны". Всё то, о чём мы знаем только из новостных сводок, предстало перед широкой публикой так, как это видят лишь врачи и пациенты, столкнувшиеся с заболеванием лицом к лицу.

Главная цель этой ленты рассказать людям о том, что эпидемия коронавируса — это не фейк и не шутка. Несмотря на открытие авиасообщений и отмену некоторых ограничений, эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему остаётся тяжёлой.

Если в прошлом году внимание общественности было приковано ко всему, что связано с пандемией, то сегодня многие уже стали забывать, зачем люди носят маски.

"Наверное, лучшее средство от коронавируса — это сознательность. Когда вокруг так много противоречивой информации, важно увидеть ситуацию своими глазами. Я постарался отразить сегодняшнюю реальность, показать настоящую жизнь, которая происходит здесь и сейчас", — Константин Селин.

Ещё один важный факт о "Третьей волне": все использованные в фильме кадры являются максимально свежими: съёмки проходили в июле этого года. Показывая ситуацию такой, какая она есть на самом деле, режиссёр окончательно развеивает все мифы, создаваемые так называемыми ковид-диссидентами.

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