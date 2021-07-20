Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Людмилу Чурсину. Также теплые слова сказали премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

На официальном сайте Кремля опубликовали текст поздравления:

"Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы. Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре".

Восьмидесятилетняя Людмила Чурсина снялась в таких картинах, как:

"Донская повесть",

"Щенок",

"Олеся",

"Журавушка" и др.

Всего актриса участвовала более чем в 90 проектах.

Сегодня пресс-служба Театра армии сообщила, что у Людмилы Чурсиной новая роль в спектакле "Два билета в Милан" Алексея Серова. Актриса сыграет Кэрол Рэйнольдс. Премьера постановки пройдет 13 октября этого года.

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