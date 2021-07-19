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Венецианский кинофестиваль откроет фильм "Параллельные матери" Педро Альмодовара

Кино

78-й Венецианский кинофестиваль откроет новый фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери". Об этом сообщила дирекция старейшего мирового киносмотра. Испанская кинокартина войдет в основной конкурс.

Венецианский кинофестиваль откроет фильм "Параллельные матери" Педро Альмодовара

Известный режиссер расскажет о судьбах двух женщин, которые встретились в родильном отделении. Дженис успешно работала фотографом, Ана была подростком. Они не планировали беременность и чувствовали одиночество, но случайная встреча все поменяла. Главную героиню сыграла Пенелопа Крус. В картине Педро Альмодовар исследовал женскую природу.

Педро Альмодовар снял такие произведения, как "Человеческий голос", "Боль и слава", "Ангел", "Джульетта", "Кожа, в которой я живу". Фильм "Боль и слава" с Антонио Бандерасом в главной роли попал в топ-10 лучших картин 2019 года по версии журнала "Искусство кино". Журналист Егор Беликов высказался о фильме:

"Меланхоличный автофикшн — элегия и самоапология автора, его исповедь и его кривая усмешка в зеркале".

Фестиваль состоится на острове Лидо с 1 по 11 сентября. В России премьера фильма "Параллельные матери" пройдет 11 сентября этого года.

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Автор: Евгения Васильева, Куратор: Дарья Митина
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