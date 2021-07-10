"Дело". В Каннах показали новый фильм Алексея Германа

Герман Младший - сын знаменитого режиссера Алексея Германа, автора классических лент "Хрусталев, машину!" и "Мой друг - "Иван Лапшин", представил в Каннах свой новый фильм "Дело".

Российские журналисты, уже посмотревшие картину в Каннах, назвали ее "трагедией русской жизни, где никого не жаль". И, действительно, судя по сюжету и антуражу, "Дело" получилось серьезным и злободневным фильмом.

Главный герой новой работы Алексея Германа - преподаватель истории литературы в университете по имени Давид. История начинается с того, что он пишет в соц. сетях пост о нечистом на руку мэре своего города. В ответ чиновник фабрикует дело против самого Давида, обвинив его в растрате денег на подготовку научной конференции.

По этому делу преподаватель оказывается под домашним арестом и круг его друзей постепенно сужается. Он общается только с матерью (Роза Хайрулина), следователем (Александр Паль), адвокатом (Анна Михалкова) и медсестрой (Светлана Ходченкова).

Многие уже успели отметить, что фильм довольно сильно напоминает реальную жизнь, а прототипом главного героя является никто иной как бывший художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, осужденный в 2017 году по дело о хищении в особо крупном размере. Тогда "дело Серебренникова" получило большой резонанс и до сих пор считается многими сфабрикованным по политическим мотивам.

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