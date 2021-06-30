Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе в Голливуде за 300 тысяч долларов

В рамках аукциона Prope Store, который сейчас проходит в Лос-Анджелесе, распродаются памятные предметы из кинофильмов, вышедших за последние 60 лет. В их числе оказалась и знаменитая шляпа актёра Харрисона Форда из фильма "Индиана Джонс и Храм Судьбы", второй части франшизы.

Стоимость шляпы величайшего киногероя в истории, по мнению читателей журнала Empire, приблизительно оценивали в 150-250 тысяч долларов. В итоге лот выкупили за гораздо большую сумму — 300 тысяч долларов. Имя покупателя шляпы неизвестно.

Кроме того, на аукцион выставлено более 1,2 тысячи уникальных предметов. Многие из них уже проданы, в том числе и волшебная палочка, и очки Гарри Поттера из обеих частей фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти", вышедшего в 2010–2011 годах.

Очки проданы за 55 тысяч долларов, хотя максимальная установочная цена была всего 50 тысяч. Однако за волшебное оружие Гарри отдали всего 42,5 тысячи долларов, хотя максимальная цена — 50 тысяч. Все вырученные деньги с продажи обоих лотов пойдут в благотворительный фонд Lumos Джоанны Роулинг, автора серии книг про Гарри Поттера.

Гарри Поттер

Проданы и другие памятные вещи из иных фильмов. Например, маска из одноимённого оригинального фильма 1994 года с Джимом Керри продана за 30 тысяч долларов, в два раза больше, чем максимально установленная цена. А за шлем главного героя Сильвестра Сталлоне из фильма "Судья Дредд" 1995 года отдали 17 тысяч долларов. Продана и винтовка из "Чужих" 1986 года режиссёра Джеймса Кэмерона — за неё отдали 85 тысяч долларов. Сам аукцион продлится до 1 июля включительно.

Харрисон Форд, Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон

Что касается главного атрибута Индианы Джонса, то это его не самая дорогая шляпа. Гораздо больше фанаты отдали в 2015 году за шляпу из первого фильма франшизы под названием "В поисках утраченного ковчега" — 500 тысяч долларов. Также ранее Тодд Говард, глава видеоигровой студии Bethesda, поделился подробностями о создании игры по "Индиане Джонсу" британскому изданию The Telegraph. В частности, он впервые обратился к Джорджу Лукасу по поводу работы над игрой по мотивам фильма ещё в 2009 году. Однако только в 2021, после покупки Bethesda корпорацией Microsoft, публике впервые представили сам тизер-трейлер проекта.