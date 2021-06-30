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Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе в Голливуде за 300 тысяч долларов

Кино

В рамках аукциона Prope Store, который сейчас проходит в Лос-Анджелесе, распродаются памятные предметы из кинофильмов, вышедших за последние 60 лет. В их числе оказалась и знаменитая шляпа актёра Харрисона Форда из фильма "Индиана Джонс и Храм Судьбы", второй части франшизы.

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе в Голливуде за 300 тысяч долларов

Стоимость шляпы величайшего киногероя в истории, по мнению читателей журнала Empire, приблизительно оценивали в 150-250 тысяч долларов. В итоге лот выкупили за гораздо большую сумму — 300 тысяч долларов. Имя покупателя шляпы неизвестно.

Кроме того, на аукцион выставлено более 1,2 тысячи уникальных предметов. Многие из них уже проданы, в том числе и волшебная палочка, и очки Гарри Поттера из обеих частей фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти", вышедшего в 2010–2011 годах.

Очки проданы за 55 тысяч долларов, хотя максимальная установочная цена была всего 50 тысяч. Однако за волшебное оружие Гарри отдали всего 42,5 тысячи долларов, хотя максимальная цена — 50 тысяч. Все вырученные деньги с продажи обоих лотов пойдут в благотворительный фонд Lumos Джоанны Роулинг, автора серии книг про Гарри Поттера.

Гарри Поттер
Гарри Поттер

Проданы и другие памятные вещи из иных фильмов. Например, маска из одноимённого оригинального фильма  1994 года с Джимом Керри продана за 30 тысяч долларов, в два раза больше, чем максимально установленная цена. А за шлем главного героя Сильвестра Сталлоне из фильма "Судья Дредд" 1995 года отдали 17 тысяч долларов. Продана и винтовка из "Чужих" 1986 года режиссёра Джеймса Кэмерона — за неё отдали 85 тысяч долларов. Сам аукцион продлится до 1 июля включительно.

Харрисон Форд, Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон
Харрисон Форд, Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон

Что касается главного атрибута Индианы Джонса, то это его не самая дорогая шляпа. Гораздо больше фанаты отдали в 2015 году за шляпу из первого фильма франшизы под названием "В поисках утраченного ковчега" — 500 тысяч долларов. Также ранее Тодд Говард, глава видеоигровой студии Bethesda, поделился подробностями о создании игры по "Индиане Джонсу" британскому изданию The Telegraph. В частности, он впервые обратился к Джорджу Лукасу по поводу работы над игрой по мотивам фильма ещё в 2009 году. Однако только в 2021, после покупки Bethesda корпорацией Microsoft, публике впервые представили сам тизер-трейлер проекта.

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Автор: Александр Тарасов, Редактор: Ольга Алексеева
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