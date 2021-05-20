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Вин Дизель и Джастин Лин рассказали о девятом "Форсаже"

Кино

Новую картину "Форсаж" многие сравнивают с ветхозаветной историей о Каине и Авеле.

ФОРСАЖ 9 | Трейлер 2 | в кино с 19 мая

Создатели "Форсажа" отмечают, что в новом фильме поместились сразу несколько произведений.

Перед выходом знаменитого фильма в российский прокат о картине порассуждали актер Вин Дизель и режиссёр картины Джастин Лин.

Предыдущие кассовые версии фильма собирали по миллиарду долларов.

Вин Дизель отмечает, что финансовый успех картины для него не имеет первостепенного значения.

"В данном случае меня вообще не волнуют сборы, наработка, роспись и всё, что обычно заботит продюсера. Меня интересует только ощущение от кинопросмотра. Я ведь прекрасно умею считать, мне очевидно, что выгоднее всего сделать так, как сейчас поступают все: выпустить кино одновременно с большим экраном на стриминге, получить грандиозную прибыль от продаж. Ну хорошо, "грандиозную", может быть, смелое слово, хотя точно это будут приличные деньги, очень большие", — сказал актёр в интервью "Известиям".

Вин рассказал о эволюции своего героя в картине.

"Ну, знаете, я давно понял, что без рискованных решений не бывает больших достижений. Нам важно было впустить зрителя в особое пространство, понять, откуда берут начало корни Доминика, моего героя. Он же сам теперь отец — и у него тоже был отец, это фундаментальная для сюжета параллель. Эволюция персонажа ведет нас вместе с ним к рефлексиям на тему отцовства, затем к воспоминаниям о собственном отце, а оттуда — к тому, чтобы мы узнали тайну Доминика", — объяснил артист.

В новой версии фильма персонажи "Форсажа" отправятся в космос. Поклонники фильма уже фантазируют, что действия в десятом "Форсаже" уже будут происходить в гиперпространстве.

"Шутки шутками, но лично мне очень дорого, что "Форсаж" вырос не из комиксов или другой какой-то основы, так что мы свободны, можем делать что захотим. Лишь бы оно соответствовало общему духу "Форсажа". Поэтому я никогда не говорю "нет" просто так. Мне нужно сверить предлагаемое с вот этим духом, и у меня точно нет желания делать что-то лишь для того, чтобы шокировать или насмешить кого-то. Нужно, чтобы всё было честным по отношению к нашим персонажам. В девятом фильме мы действовали так же. Это не выпало из общего настроения фильма, — говорит режиссёр Джастин Лин.

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Автор: Елена Былкина
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