Актера Ноэля Кларка лишили награды BAFTA за домогательства

Британского актера Ноэля Кларка временно лишили награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) после обвинения в харассменте от сразу 20 женщин.

Материал об этих обвинениях, которые якобы основаны на домогательствах и издевательствах в период с 2004 по 2019 год, был опубликован изданием The Guardian. При этом в нем сообщалось, что BAFTA была в курсе утверждений о подобного рода непристойностях.

Среди обвинителей выступили продюсер Джина Пауэлл, актриса Джоанна Джеймс, а также помощник режиссера россиянка Анна Авраменко, которая в качестве стажера работала над фильмом "Попали!" (Doghouse, 2009). Сам Кларк подобные обвинения отрицает.

Кларк известен также по фильмам "Шпана 2" (Adulthood, 2008) и "Стартрек: Возмездие" (Star Trek Into Darkness, 2013).

Ранее Николай Цискаридзе рассказал о харассменте в Большом театре.

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