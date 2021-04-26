Кинокритик назвал "очень предсказуемыми" итоги премии "Оскар"

25 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии "Оскар". Её итоги в интервью RT прокомментировал кинокритик Николай Никулин.

Итоги премии он назвал "очень предсказуемыми", заявив, что что фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, получивший главную награду года, являлся фаворитом всех киноакадемий.

"Если честно, альтернатив не могло быть. В последнее время американская киноакадемия — это не про то, насколько зрители хорошо оценивают тот или иной фильм, а про то, насколько время или злободневность откликается в этих картинах", — пояснил кинокритик.

Что касается победы Энтони Хопкинса в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в картине "Отец", Никулин отметил, что он прекрасно сыграл в этом фильме.

Эксперт назвал предсказуемой и победу фильма Томаса Винтерберга "Ещё по одной", который был признан лучшим фильмом на иностранном языке.

"Эта картина сильна за счёт того, что там есть сразу две национальные линии: ты одновременно и радуешься за героев, и одновременно им сострадаешь, и ты не понимаешь, по ложному пути они идут или действительно какие-то гении…", — пояснил эксперт.

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