Михаил Локшин снимает фильм по "Мастеру и Маргарите"

Кинокомпания "Марс Медиа" работает над фильмом "Воланд", который основан на романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Режиссером картины стал Михаил Локшин, известный по фильму "Серебряные коньки". Вместе с ним сценарий пишет Роман Кантор. По данным пресс-службы компании, съемки начнутся в июле и продлятся до конца года, а в прокат картину обещают выпустить в конце 2022 года.

"Фильм "Воланд" создается группой людей, которые с огромным уважением и любовью относятся к великому роману Булгакова. Мы надеемся, что фильм будет интересен зрителям по всему миру и по-хорошему удивит даже самых трепетных фанатов книги", — цитирует РИА "Новости" Локшина.

Изначально режиссером выступал Николай Лебедев, но из-за вопросов финансирования фильма и пандемии работа приостановилась, а потом он оказался занят в других съемках.

В январе 2020 года голливудский режиссер Баз Лурман заявил, что собирается экранизировать "Мастера и Маргариту".

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