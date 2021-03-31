Фильм по играм Mortal Kombat отложили почти на неделю

Отложена премьера кинокартины "Смертельная битва" (Mortal Kombat), снятой по известной компьютерной игре — симулятору боя.

По данным Comicbook, релиз перенесен с 16 на 23 апреля текущего года. Предполагается, что так студия пытается удержать подписчиков сервиса HBO Max, массово пришедших на него смотреть "Лигу справедливости" Зака Снайдера. У многих из них подписка истекает 18 апреля, и возможно, сдвиг премьеры рассчитан на ее продление.

Компания-издатель Warner Bros не комментирует ситуацию. Трейлер "Смертельной битвы" появился 18 февраля, с 1998 года это первый полнометражный фильм по этой серии игр.

В 2019 году 20 апреля интернет-магазины доставили своим пользователям игру Mortal Kombat 11, несмотря на то, что релиз ее был намечен на 23 апреля.