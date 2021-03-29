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Критик объяснил причину рекордных сборов в прокате боевика "Никто"

Кино

Причина рекордных кассовых сборов в кинотеатрах США боевика российского режиссёра Ильи Найшуллера "Никто" в том, что Найшуллеру удалось привнести нечто новое в жанр. Такое мнение высказал RT кинокритик Роман Григорьев.

Критик объяснил причину рекордных сборов в прокате боевика "Никто"

"Это давно пора было кому-то сделать. Вот нашёлся наш парень, который придумал технически, как можно снимать боевики, чтобы вовлечённость зрителя была максимальна. Это и технические какие-то решения, и в том числе динамика", — объяснил кинокритик.

А вот то, что и режиссёр, и часть актёров — русские, на популярность среди американцев не влияло, уверен Григорьев.

"Я думаю, что это вообще никакого влияния не оказывает. Фамилия Найшуллер абсолютно не говорит, что он из России. Я думаю, что, скорее, их это как-то удивило, что русские актёры. Я не знаю даже, отдают ли они себе отчёт, что это русские актёры. Только если потом смотрят титры или на IMDB", — заключил критик.

Он отметил, что жанр с 2000-х годов в застое.

"И боевики "устали" как жанр в начале 2000-х. Каких-то мощных экшенов не было очень давно. "Никто" развернул зрителей опять к этому жанру", — пояснил он.

"Никто" вышел на экраны 18 марта. Картину в США показали в 2460 кинотеатрах, которым фильм принёс за три дня $6,7 млн.

Режиссер криминального боевика Илья Найшуллер. Он известен по фильму "Хардкор" и клипам группы "Ленинград".

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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