Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
Новый российский сверхтелескоп установят на дне Байкала
Законы Ньютона лишили имени их создателя "из-за расизма"
Карен Шахназаров уточнил заработки "протестных" актеров
Санкции Евросоюза коснутся не только России
В России прокомментировали "ненужность" Донбасса
Сразу шестеро молодых людей убежали из центра социальной помощи
Бизнесмены не разделяют фанатизма Илона Маска по поводу криптовалют
ОЗХО не стала изучать "российские" анализы Навального

"Форсаж-9" покажут в России раньше мировой премьеры

Кино » Зарубежное кино

Блокбастер "Форсаж-9" появится в российском прокате существенно раньше мировой премьеры. Релиз в России состоится 20 мая, а мировая премьера после всех переносов, связанных с пандемией, назначена на 25 июня.

Так РИА "Новости" сообщили в пресс-службе кинокомпании Universal Pictures.

Главным злодеем станет кибертеррорист Сайфер. Он станет мстить герою Вина Дизеля за провалы, произошедшие по вине последнего.

В 2016 году некие энтузиасты решили не ждать выхода нового "Форсажа", а снять свой фильм о том, как герои перемещаются в прошлое и борются с Адольфом Гитлером. Обещались камео героев серии фильмов "Неудержимые", Дональда Трампа, Терминатора и Дока Брауна из "Назад в будущее".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
"Форсаж-9" покажут в России раньше мировой премьеры
Эльвира Набиуллина прошла вакцинацию
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
Новый российский сверхтелескоп установят на дне Байкала
Законы Ньютона лишили имени их создателя "из-за расизма"
Карен Шахназаров уточнил заработки "протестных" актеров
Санкции Евросоюза коснутся не только России
В России прокомментировали "ненужность" Донбасса
Сразу шестеро молодых людей убежали из центра социальной помощи
Бизнесмены не разделяют фанатизма Илона Маска по поводу криптовалют
Популярное
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко

Весной активизируются протесты в Белоруссии, считают в КГБ и МВД Белоруссии, недовольные и прозападная оппозиция готовятся смести режим Лукашенко 25-27 марта.

КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Любовь Степушова США справедливо опасаются России в Венесуэле и на Кубе Любовь Степушова Игорь Буккер Голливуд: торжество порока или добродетели Игорь Буккер Василий Амирджанов Губернатор Самарской области пропиарился цветами Василий Амирджанов
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Девятый этап КМ по биатлону в Нове-Место стартует мужским спринтом
Биатлон
Девятый этап КМ по биатлону в Нове-Место стартует мужским спринтом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников