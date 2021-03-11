"Форсаж-9" покажут в России раньше мировой премьеры

Блокбастер "Форсаж-9" появится в российском прокате существенно раньше мировой премьеры. Релиз в России состоится 20 мая, а мировая премьера после всех переносов, связанных с пандемией, назначена на 25 июня.

Так РИА "Новости" сообщили в пресс-службе кинокомпании Universal Pictures.

Главным злодеем станет кибертеррорист Сайфер. Он станет мстить герою Вина Дизеля за провалы, произошедшие по вине последнего.

В 2016 году некие энтузиасты решили не ждать выхода нового "Форсажа", а снять свой фильм о том, как герои перемещаются в прошлое и борются с Адольфом Гитлером. Обещались камео героев серии фильмов "Неудержимые", Дональда Трампа, Терминатора и Дока Брауна из "Назад в будущее".