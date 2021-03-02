Калининградская область станет одним из центров кинопроизводства

В Калининградской области планируется круглогодичная съёмка кинофильмов. Чтобы обеспечить непрерывный и более масштабный съёмочный процесс независимо от сезона, необходимо построить павильоны. Об этом сообщила директор АНО "Фестивальная дирекция" Ольга Каверзина.

"Переговоры по их созданию в настоящий момент идут со специализированной компанией "Кинополис", — пояснила она.

Кроме того, павильоны будут использовать под съёмки клипов и рекламы.

"В 2021 году мы вводим рибейты на производство музыкальных клипов и рекламы, снятых на территории региона. Мы будем выплачивать 20% от затрат, сумма на эти цели зарезервирована в размере 10 миллионов на этот год", — пояснил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Калининградская область — один из российских регионов, в котором в последние годы активно снимают художественные фильмы и телесериалы. В частности, там проходили съёмки фильма "В клетке", "На Париж", сериала "Янтарный глаз тигра".

Кроме того, в области в этом году запланировано провести Всероссийский молодёжный кинофорум.

"Будут мастер-классы, возможность пообщаться с профессионалами киноиндустрии. Для приезжающих компаний мы сделаем локейшн-тур и покажем лучшие места региона для съёмок. Также ведём переговоры с ВГИКом и питерским институтом кино и телевидения", — добавила Ольга Каверзина.