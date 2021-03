Знаменитый актерский тандем Джорджа Клуни и Джулии Робертс воссоединится как минимум для еще одного фильма. Ленту под названием Ticket to Paradise ("Билет в рай") намерена издать уже в этом году Universal Pictures.

Режиссером, по данным Deadline, выступит Ол Паркер, уже поставивший для этой же кинокомпании Mamma Mia! Here We Go Again, соавтором сценария вместе с ним стал Дэниел Пипски. Клуни и Робертс исполнят роли разведенной пары, которая отправится вместе на Бали — помешать дочери сделать ту же ошибку, через которую прошли они 25 лет назад.