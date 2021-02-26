Джонни Депп продолжил борьбу за свою рухнувшую кинокарьеру

Оставшись без работы, звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп борется за своё возвращение в перспективные проекты крупных киностудий.

Ранее востребованный актёр и любимец публики, Джонни Депп в одночасье стал "токсичным" для магнатов киноиндустрии из-за скандального развода с женой. Актриса Эмбер Хёрд обвинила его в физическом насилии: якобы Депп регулярно напивался и избивал её. Джонни проиграл судебный иск и остался без жены, без денег и без работы. Disney отказался от его дальнейшего участия во франшизе "Пиратов Карибского моря", а Warner Bros лишил 57-летнего актёра роли Геллерта Гриндельвальда в "Фантастических тварях".

"Депп всё ещё пытается получить главные студийные роли. Пытается заставить держать их дверь открытой для него", — рассказал изданию Express голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.

По его словам, Деппа особенно интересует возобновление сотрудничества с Disney и Warner Bros. Он работает над тем, чтобы вернуться в их крупные проекты.

Тем временем в марте продолжатся судебные процессы между Деппом и его бывшей женой. По мнению его защиты, судебное разбирательство было несправедливым, а приговор — "явно неправильным".