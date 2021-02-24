Сербский актёр Милош Бикович стал гражданином России

Серб Милош Бикович теперь с полным правом может называть себя россиянином. Указ о его гражданстве подписал президент России Владимир Путин.
Сербский актёр Милош Бикович уже больше семи лет активно участвует в российской культурной жизни. Он настолько органично вписался в российский кинематограф, что зрители не воспринимают серба как иностранца. Проекты с участием Биковича ("Лёд", "Холоп", "Отель "Белград" и другие) пользуются популярностью, да и сам он — любимец публики.
"Я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!" — прокомментировал Милош Бикович получение российского гражданства на своей странице в Instagram.
Актёр отметил, что для него жизнь и работа в России являются благословением и источником счастья. Подписчики Биковича с удовольствием поздравили своего любимца с получением российского паспорта.
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