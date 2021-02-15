Американский мультфильм "Душа" стал самой кассовой картиной Disney и Pixar в отечественном прокате. Только в России и странах СНГ анимационная история собрала более 1 миллиарда рублей, об этом сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia & CIS.
"По итогам прошедшего уик-энда общие кассовые сборы невероятного анимационного приключения Disney и Pixar "Душа" преодолели рубеж в один миллиард рублей. По предварительным данным, сборы фильма в России и странах СНГ за весь период проката составили 1,069 миллиарда рублей (14,2 миллиона долларов), а общее количество зрителей, увидевших картину за этот период, составило более 4 миллионов человек", — сообщили в пресс-службе компании.
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