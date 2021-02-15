Названы причины закрытия сериала "Сваты"

О том, почему на самом деле закрыли популярный сериал "Сваты" рассказала исполнительница роли Ларисы Буханкиной - Олеся Железняк.

"Седьмой сезон — многострадальный. Он до сих пор не отснят. Сначала были события на Украине, а снимает „Квартал 95“, продюсерский центр Зеленского", — сообщила актриса.

Затем у некоторых актеров возникли проблемы с пересечением границы с Украиной. А планы доснять сериал в Белоруссии не осуществились из-за пандемии коронавируса. Поэтому было принято решение об окончательном закрытии проекта.