Пэрис Хилтон готовится родить ребёнка

Пэрис Хилтон сообщила, что уже в скором времени она станет матерью. Сейчас актриса проходит процедуру ЭКО.

Она призналась, что ещё недавно даже не думала о замужестве и детях, однако встретила человека, с которым захотела создать семью.