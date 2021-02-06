Пэрис Хилтон сообщила, что уже в скором времени она станет матерью. Сейчас актриса проходит процедуру ЭКО.
Она призналась, что ещё недавно даже не думала о замужестве и детях, однако встретила человека, с которым захотела создать семью.
"Я верю, что семья и дети — это смысл жизни. Мне не довелось испытать это прежде, потому что раньше я не чувствовала, что встретила того, кто заслуживает от меня такой любви, но теперь я нашла такого человека", — написала Хилтон в соцсетях.
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