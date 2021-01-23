Сын Цоя хочет привлечь к ответственности автора фильма об отце

Наследник легендарного музыканта снова подал иск в суд на Алексея Учителя, который снял фильм "Цой".

Премьера фильма "Цой" состоялась 12 ноября 2020 года. Кино показалось сыну Виктора Цоя Александру недостоверным. Он обвинил создателей картины в том, что они искажают правду.

Иск был направлен в Савеловский суд Москвы. Ранее претензии отпрыска именитого музыканта отклонил Пресненский районный суд столицы.

"Мы в фильме показываем только документальные кадры", — объяснил Алексей Учитель.

Сам сюжет фильма повествует о вымышленных обстоятельствах, произошедших после смерти лидера группы "Кино".

Александр Цой настаивает на том, чтобы из фильма убрали кадры с изображением его отца.