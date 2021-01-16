Названы дата и место прощания с Борисом Грачевским

Церемония прощания с создателем "Ералаша" Борисом Грачевским пройдёт уже 17 января. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

"Прощание с кинопродюсером, сценаристом и режиссером Борисом Грачевским пройдет 17 января в 11:00 в Большом зале Центрального дома кинематографистов", — сказано в сообщении.

Напомним, Грачевский скончался 14 января в результате коронавируса. Режиссёр долгое время боролся с недугом, однако не смог его преодолеть. У него осталась жена и полугодовалый сын.