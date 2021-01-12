В 2019 году Егор Крид снялся в фильме Марюса Вайсберга "(НЕ) Идеальный мужчина". Однако дебют певца в кино оказался провальным.
В своё оправдание артист заявил, что не играл никакую роль, а исполнил в кино самого себя. Но Крид понял сам, что его актёрская игра явно не дотягивает до нужного уровня.
"Я самый дерьмовый актёр, потому что я приезжал за час до кадра и за десять минут до кадра мне давали текст", — признался Крид.
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