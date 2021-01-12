Егор Крид назвал себя "самым дерьмовым актёром"

В 2019 году Егор Крид снялся в фильме Марюса Вайсберга "(НЕ) Идеальный мужчина". Однако дебют певца в кино оказался провальным.

В своё оправдание артист заявил, что не играл никакую роль, а исполнил в кино самого себя. Но Крид понял сам, что его актёрская игра явно не дотягивает до нужного уровня.