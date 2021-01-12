Бен Аффлек попробует себя в жанре подросткового фэнтези

Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат двух премий "Оскар" Бен Аффлек нашёл ещё одно применение своим талантам в киноиндустрии.

Карьера Бена Аффлека знала и взлёты, и падения: он получил премию "Оскар" за сценарий психологической драмы "Умница Уилл Хантинг", антипремию "Золотая малина" как худший актёр, снова "Оскар" как режиссёр "Операции "Арго" и приз "За восстановление репутации".

Теперь Бен Аффлек собирается выступить режиссёром и продюсером игрового фильма, основанного на серии книг-бестселлеров американской писательницы Шеннон Мессенджер "Хранитель забытых городов". Это история 12-летней девочки Софи, обладающей телепатическими способностями. По ходу повествования героине предстоит многое узнать о себе и окружающем мире и в конце концов выяснить, что она буквально "не от мира сего".

Инициатором проекта выступила киностудия Disney. Другие подробности пока не раскрываются, сообщает Deadline.