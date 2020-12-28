Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Медведев обозначил положительное влияние РФ на безопасность в ЦАР
Россиян будут штрафовать за съёмку фильма в кинотеатре
Американский энтомолог обнаружил на снимках Марса насекомых и змей
Навальный ответит за госизмену
Гинцбург рассказал о сотрудничестве с AstraZeneca
Более 50% родителей заявили о беспрецедентном отставании школьников
Сомнолог назвал способ не проспать Новый год
Легкоступова хотела продать дом из-за долгов
Как распознать у себя алкогольную зависимость?

Критиков разочаровал фильм Чарли Брукера "Смерть 2020"

Кино » Зарубежное кино

Кинокритики не скрывают разочарования, которое у них вызвала новая работа Чарли Брукера. Фильм "Смерть 2020" уже назвали халтурой.

Критиков разочаровал фильм Чарли Брукера "Смерть 2020"

Премьера "как бы документального" фильма Death to 2020 состоялась 27 декабря на стриминговой платформе Netflix. Главные роли в 70-минутной ленте исполняют Хью Грант, Лиза Кудроу и Сэмюэл Л. Джексон. Но даже звёздный состав не спас фильм от разгромных рецензий.

Критики в один голос говорят, что от сценариста легендарного "Чёрного зеркала" ожидали чего-то гениального, а не "усталого пересказа предсказуемых шуток".

"Создатели этого беспорядка никак не могут решить, на какую аудиторию он рассчитан: британскую или американскую. После просмотра вы будете рады, что фильм закончился. Только в этом смысле он соответствует заявленной теме", — The Independent.

"Халтурный кусок переработанной политической сатиры и усталой документальной пародии, которая будет казаться вам свежей только в том случае, если вы сами наложили строгое отключение средств массовой информации с февраля", — The Hollywood Reporter.

"Разочаровывающий пересказ усталых шуток и предсказуемой сатиры", — The Telegraph.

Наивысшей оценки критиков удостоился Хью Грант, исполнивший роль фанатичного профессора Теннисона Фосса. В остальном псевдодокументальную постановку назвали "полностью разочаровывающей".

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Завершено строительство "Северного потока-2" в водах ФРГ
Медведев обозначил положительное влияние РФ на безопасность в ЦАР
США — страна третьего мира
"Центр армянской диаспоры": новая возможность интенсификации отношений Армении с диаспорой
Россия включается в лунную гонку
Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий?
Как стать иноагентом и не пропасть поодиночке
Россиян будут штрафовать за съёмку фильма в кинотеатре
Американский энтомолог обнаружил на снимках Марса насекомых и змей
Навальный ответит за госизмену
Популярное
Хоккей. Последние новости
В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.

В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Артистка в реанимации
Российский шоу-бизнес
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Артистка в реанимации
Здоровье
Продукты, которые должны входить в рацион после 60 лет
Новости Абакана
Отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками
Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров Василий Амирджанов Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий? Василий Амирджанов Любовь Степушова Болгарию обвинили в тайном военном сотрудничестве с Россией Любовь Степушова
Комментарии
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Голикова сделала прививку от коронавируса
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
"Развелось блогеров": Птушкин рассказал о работе с Ивлеевой
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
Возможность гражданской войны в США и раскол НАТО
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Новый Свет переписывает историю по граблям Старого
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников