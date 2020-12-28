Критиков разочаровал фильм Чарли Брукера "Смерть 2020"

Кинокритики не скрывают разочарования, которое у них вызвала новая работа Чарли Брукера. Фильм "Смерть 2020" уже назвали халтурой.

Премьера "как бы документального" фильма Death to 2020 состоялась 27 декабря на стриминговой платформе Netflix. Главные роли в 70-минутной ленте исполняют Хью Грант, Лиза Кудроу и Сэмюэл Л. Джексон. Но даже звёздный состав не спас фильм от разгромных рецензий.

Критики в один голос говорят, что от сценариста легендарного "Чёрного зеркала" ожидали чего-то гениального, а не "усталого пересказа предсказуемых шуток".

"Создатели этого беспорядка никак не могут решить, на какую аудиторию он рассчитан: британскую или американскую. После просмотра вы будете рады, что фильм закончился. Только в этом смысле он соответствует заявленной теме", — The Independent. "Халтурный кусок переработанной политической сатиры и усталой документальной пародии, которая будет казаться вам свежей только в том случае, если вы сами наложили строгое отключение средств массовой информации с февраля", — The Hollywood Reporter. "Разочаровывающий пересказ усталых шуток и предсказуемой сатиры", — The Telegraph.

Наивысшей оценки критиков удостоился Хью Грант, исполнивший роль фанатичного профессора Теннисона Фосса. В остальном псевдодокументальную постановку назвали "полностью разочаровывающей".