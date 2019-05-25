Фанаты "Игры престолов" отписываются от HBO из-за окончания сериала

Многие фанаты сериала "Игра престолов" начали массово отписываться от стримингового сервиса HBO из-за окончания восьмого сезона. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов "Google". Все больше пользователей интересуются, как отменить подписку на сервис.

Проблема появилась из-за того, что многие пользователи оплачивали подписку на HBO только из-за "Игры престолов". Поскольку сериал закончился, им больше не нужен доступ к сервису.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что фанаты "Игры престолов" требуют от HBO переснять восьмой сезон сериала.

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