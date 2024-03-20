Лариса Лужина: "Зачем мне чужая страна, когда у меня есть Россия…"

Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино

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В Доме кино состоялся творческий вечер, посвященный 85-летию актрисы Ларисы Лужиной. На мероприятии народная артистка РСФСР Лариса Лужина сказала:

Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская

"Я счастливый человек, потому что не многим дано так долго, как мне, наслаждаться Божьим подарком под названием "жизнь". Редко, кто доживает до такого возраста, и находится в хорошей форме и получает радость от встреч со своими поклонниками, друзьями и близкими людьми. Я очень люблю ездить на фестивали и встречаться со своими зрителями, потому что встречаешься со своей молодостью, с людьми, которые меня поддерживают и вселяют новую жажду жизни. Иногда я думаю, что может быть уже хватит ездить, пора заканчивать, годы ведь не те… Но когда я иду по Красной дорожке, люди протягивают мне руки и желают всего лучшего, выхожу на сцену, и меня встречает шквал аплодисментов. Тогда приходят такие мысли: "Как же хорошо, что это есть в моей жизни, что зрительская любовь заряжает меня энергией".

Лариса Анатольевна сказала о своем возрасте совершенно не лукавя, в марте этого года ей исполнилось 85 лет. В честь этой важной даты в Доме кино состоялся творческий вечер, посвященный актрисе. Вечер под названием "На семи ветрах" организовали Гильдия актеров СК России, Московское городское отделение СК России, Открытый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень". Ведущим вечера был продюсер Сергей Новожилов. Юбиляра приехали поздравить коллеги: Наталья Гвоздикова, Валентина Теличкина, Наталья Бондарчук, Юрий Чернов, Александр Домогаров и многие другие.

А месяцем ранее Лариса Анатольевна открыла Красную дорожку в городе Дзержинске на фестивале "Черноречье Фест". И в этот день официально продюсер Сергей Новожилов объявил этот год годом Ларисы Лужиной. Поэтому на всех фестивалях, которые проводит Новожилов, Лариса Анатольевна будет принимать участие и в качестве почетного гостя, и в качестве члена жюри, и как председатель совета попечителей. Так что этот год будет богат событиями для актрисы, и можно только порадоваться и за зрителей, и за Ларису Анатольевну.

Такое внимание к Мастеру экрана и сцены вполне оправданно, таланта и профессионализма Ларисе Лужиной не занимать. Она давно доказала, что является одной из лучших советских и российских актрис. Лариса Лужина воплотила на экране калейдоскоп самых разнообразных образов, но её актерский путь был сложен. А начинался он 65 лет назад, когда к ней прямо на улице Таллина подошла ассистент по актёрам и пригласила на небольшую роль в картине "Незваный гость", и в том же году она поступила во ВГИК.

Будучи студенткой, она снялась в фильмах "Человек не сдается", "Приключение Кроша", "Человек идет за солнцем", но широкая популярность к ней пришла после съемок в фильме "Дом на семи холмах". Ей досталась главная роль Светланы, девушки, ставшей символом верности и чистоты. Этот фильм режиссера Станислава Ростоцкого можно назвать исключительным, в те годы было не принято снимать такое "негероическое" кино о войне. В картине не было масштабных батальных сцен, взрывов, и криков: "В атаку!"

Героиня Лужиной ждёт возлюбленного, который воюет, в заброшенном доме. Она наивна и хрупка, сперва кажется, не лучшие качества во время войны. Но девушка не просто ждет своего любимого, а делает все, что в её силах, для победы. Она помогает членам редакции, разместившимся в доме, дежурит у раненых, ходит в опасную разведку по заданию боевого отряда. И когда немецкий самолет бомбит раненых, эта тоненькая санитарка кричит фашисту в воздухе: "Дурак, косой, трус!", вызывая у бойцов смех своей отвагой. И вселяя отвагу в их сердца. Совсем не героический поступок - кричать на самолет. Но именно такая героиня в своей чистоте и простоте обрела бессмертие. Спустя годы после войны люди обращаются к этому образу, потому что Светлана в исполнении Лужиной стала настоящим маяком для верящих в преданность и стойкость.

Потом был фильм "Тишина" режиссера Владимира Басова, где актриса выглядела более женственной, притягательной и загадочной. Но затем пошли роли острохарактерные: "Главный свидетель", "Золото". Яркой меткой стала картина Станислава Говорухина "Вертикаль" с участием Владимира Высоцкого.

Картины демонстрировались в кинотеатрах по всей стране, брали призы на фестивалях, участвовали в кинопоказах в Каннах, Карловых Варах.

Лариса Лужина обрела зрительскую любовь очень рано, но это не испортило её, не развратило, она не очерствела душой, не замкнулась на собственной персоне, как это часто бывает со звездами.

В советское время от Бюро пропаганды киноискусства она объездила весь Советский Союз.

"Сегодняшние артисты могут нам только позавидовать, — сказала об этих поездках актриса, — потому что наше поколение объездило все уголки страны: и Дальний Восток, и Урал, и Камчатку, мы даже были на острове Диксон. Мы летали не только на самолетах, но и ездили на лошадях, тракторах, поездах, и никаких звёздных райдеров у нас не было. Везде нас встречали с распростёртыми объятиями, накрывали столы, несли картошку, огурцы, помидорчики, свои соления, и все это было с любовью и уважением. В советское время очень любили кино и нас везде ждали, поэтому о том времени у меня самые тёплые воспоминания. Много было плохого, но и много было прекрасного, была прекрасная юность".

Но больше всего Лариса Анатольевна благодарна своим учителям Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой. Не было ни одной встречи со зрителями, чтобы она не вспомнила своих "кино-родителей" с благодарностью. Именно Сергей Аполлинариевич как художественный руководитель настоял, чтобы Станислав Ростоцкий отдал молоденькой студентке ВГИКа главную роль в своей картине "На семи ветрах". И об этом тоже вспоминает народная артистка с огромной теплотой, понимая, какое решающее значение имел этот фильм в ее карьере:

"Фильм "На семи ветрах" можно назвать путевкой в жизнь. Я стала узнаваема именно после этой картины, начались активные встречи со зрителями, до сих пор помню, как одна зрительница после просмотра подарила мне теплые вязаные носки. Она пожалела мою героиню Светлану, и этот подарок был от сердца, и я до сих пор помню это женщину. Спасибо Ростоцкому за картину, там снялись потрясающие артисты: Ромашин, Лучко, Чурсина, Невинный, Тихонов, Дружинина, Заманский, Павлов, Ленечка Быков. Они всё сделали для образа моей Светланы, я там ничего особенно не изобразила, сыграла саму себя, но то, что вокруг моей героини были такие человеческие судьбы, сработало на образ Светланы. Светлана стала таким символом чистоты, святости советской женщины, которая помогала нашим ребятам на передовой биться за Родину".

Великая Отечественная война не прошла мимо семьи Ларисы Анатольевны. Лужины пережили блокаду Ленинграда, бабушку убило осколком, сестра умерла от голода, папа, хоть и не был военнообязанным, пошел в ополченцы защищать Ленинград и погиб в сорок первом. Он упокоился на Пискаревском кладбище в братской могиле, актриса много лет спустя нашла эту могилу. И вспоминать о военных днях она не любит, будучи маленькой девочкой, выжила буквально чудом.

"Не думала, что доживу до этих дней, — грустно высказалась Лариса Анатольевна, — и когда я узнаю, что есть дети, которые переживают сейчас то, что испытала я во время войны, очень страдаю. Я так хочу, чтобы высохли слезы на глазах наших матерей, чтобы дети были дома счастливыми и здоровыми. И мы могли спокойно жить в нашей прекрасной России".

Лариса Лужина - патриот своей страны не только на словах, она делом доказывает любовь к Родине. Немногие российские актрисы могут рассказать о своих поездках на Донбасс. А Лариса Анатольевна Лужина может. Потому что по сию пору образ юной и смелой Светланы живет в ее сердце…

И очень правильно, что на фестивале в Дзержинске этот год был провозглашен годом Ларисы Лужиной. И пусть её поклонники знают, что актриса тратит свои силы не только на "красные дорожки" и на посещение кинопраздников. Одной из первых в 2015 году она отправилась в поездку на Донбасс, и уже тогда увидела разрушенные села и деревни. Актриса не молчала, она много выступала на телевидении, давала интервью журналистам, рассказывая правду. Сегодня народная артистка активно посещает госпитали, встречается с ранеными солдатами, врачами и медсестрами. Выступает перед ними, читает стихи, отвечает на вопросы. И когда ей самой понадобилась госпитализация, её положили в госпиталь им. Вишневского, больше трех дней на больничной койке она "не улежала". Лариса Анатольевна попросила врачей выписать её, потому что нужно было ехать в Приднестровье, её там ждали люди. Чувство долга поднимает этого человека с больничной койки и заставляет тратиться на такие важные вещи. Актриса Лужина считает, что не вправе оставаться в стороне, в покое, когда гибнут русские люди.

"Мне больно на это смотреть, — говорит актриса, - гибнет цвет нашей молодежи, сибиряки, ребята с Дальнего Востока, крепкие, молодые, красивые парни. А какие у нас врачи самоотверженные. У меня был врач-кардиолог, он спас сотни и сотни бойцов, доставая осколки из сердца. В госпитале я познакомилась с мужчиной, у которого погиб сын. Сам отец был из Сибири и тоже лечился. Я его спросила: "Вы сейчас поедете домой?" Он мне ответил: "Нет, я поеду обратно на передовую".

Однажды во время интервью Ларисе Лужиной задали вопрос, почему она не осталась жить в комфортной Германии, ведь прожила там шесть лет, неплохо освоила немецкий язык, снимаясь в картине "Доктор Шлютер" у режиссера И. Хюбнера. И были другие предложения и среди немцев много поклонников.

На что актриса ответила:

"У меня были возможности остаться в Германии. Мне предлагали, уговаривали, но боже мой, ни за что! Это совершенно не мое… Я русская и горжусь этим. Считаю, что ужасно, когда многие артисты заявляют, что они стыдятся того, что русские. Не могу в это поверить, когда слышу! Я никогда не предам свой народ. Зачем мне чужая страна, когда у меня есть Россия…"