Дмитрий Месхиев: "В кино надо, чтобы звёзды сошлись". Известный режиссёр — о российском кинематографе

Режиссёр Дмитрий Месхиев рассказал о военном кино и его особенностях

10:33 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Известный российский режиссёр, директор и художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев сказал в одном интервью: "Мы кинематографисты, обязаны оценивать картины не только с точки зрения зрительского успеха. Мы обязаны оценивать их и с точки зрения профессии".

Фото: Пресс-служба кинофестиваля Черноречье Фест

И, надо сказать, что своей сложной режиссёрской профессией Дмитрий Месхиев владеет как никто другой.

Он родился в семье кинематографистов, его отец — кинооператор Дмитрий Давыдович Месхиев-старший. Мама — режиссёр Наталья Трощенко, создатель культовых советских фильмов. Да и сам Дмитрий Дмитриевич Месхиев снял более 20 кинокартин, отмеченных многочисленными призами и премиями российских и международных кинофестивалей и конкурсов, спродюсировал более сорока художественных фильмов и сериалов и останавливаться на достигнутом не собирается.

Недавно Дмитрий Дмитриевич был приглашён в качестве председателя жюри конкурса игрового полнометражного кино на кинофестиваль "Черноречье Фест" в Дзержинске. Продюсером фестиваля выступил Сергей Новожилов. Программным директором — Александра Жукова. В организации фестиваля приняли участие Правительство Нижегородской области и администрация города Дзержинск.

Автору Pravda.Ru удалось побеседовать с Дмитрием Месхиевым на этом фестивале.

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— Дмитрий Дмитриевич, были ли у вас в жюри разногласия по поводу призов? И второй вопрос, обратили ли вы внимание, что на конкурс представлены работы довольно молодых режиссёров. Режиссура молодеет с каждым годом…

— Мы оценивали кино объективно и по поводу призов практически без прений пришли к единому мнению. В основном нам нравились одни и те же картины. Мы не спорили по поводу наград, но были горячие споры по поводу самих фильмов. А то, что режиссура сегодня молодая — это очень хорошо, я не считаю, что режиссер должен быть старым седовласым дяденькой. Во ВГИКе говорили, что режиссер должен пожить жизнь и набраться опыта прежде, чем браться за картину. Это говорили в советское время, более того, огромное количество прекрасных советских фильмов сняты совсем молодыми людьми. А сейчас время изменилось, кино можно снимать на телефон, притом хорошее кино, настолько сейчас все стало доступно. Его можно сделать дома, не выходя из квартиры, была бы захватывающая история.

— Вы побывали в городе Дзержинске и, наверное, как режиссер присматривались к городу, как к съемочной площадке… Какой должен быть регион, чтобы он заинтересовал современных режиссеров для производства фильмов и сериалов? И какие должны быть люди чтобы заинтересовать вас в качестве героев своих историй?

— Люди должны быть хорошими. А если серьезно, то снимать кино в регионах вполне возможно, но в первую очередь региональные власти должны быть заинтересованы привлечь кинематографистов для съемок фильмов. Это, повторюсь, в первую очередь. Я очень много ездил по стране, могу сказать, что все регионы не похожи друг на друга и встречается в каждом какая-то немыслимая красота и какие-то очень интересные объекты, но для того, чтобы киношники приехали, местным властям немножко надо поработать, чтобы дать возможности для съемок. Есть регионы, в которых кино снимают постоянно, значит там все успешно налажено.

— Мне хочется выразить восхищение по поводу фильмов вашей мамы. Картины "Сошедшие с небес" и "Кадкина знает всякий" — это настоящие шедевры. Как режиссёр, что вы почерпнули для себя из этих работ?

— Спасибо за похвалу, мне очень приятно, что картины моей мамы так высоко ценят, но, как режиссёр, я ничего из этих фильмов не почерпнул, потому что моя мама снимала женское кино. Это в хорошем смысле слов, женское кино о Великой Отечественной войне. Я вообще старался не копировать родителей, а двигаться самостоятельно. Хотя, наверное, где-то в подкорке все равно что-то живёт, но у меня никогда не было таких целей, я развивался самостоятельно и отдельно.

— В 2004 году состоялась премьера вашего фильма "Свои", и было ощущение что вы всё-таки подхватили эстафету у своих родителей.

— Может быть, и взял, но, когда готовился к фильму "Свои", осознанно ничьи фильмы о войне не пересматривал. Я смотрел немое кино и читал воспоминания фронтовиков о войне и людях, переживших оккупацию. Написано очень много воспоминаний про то, как люди по-разному выживали на территории, захваченной фашистами. Вообще, стараюсь не смотреть чужие фильмы, когда готовлюсь к кино на какую-то тему, чтобы невольно не копировать.

— С трактовкой ролей были согласны Константин Хабенский и Сергей Гармаш? И хочу добавить, что после того, как именно в вашей картине сыграла Анна Михалкова, о ней заговорили как о талантливой актрисе.

— Во-первых, во время съемок я не спрашивал артистов трактовку, и Константин Хабенский и Сергей Гармаш мне доверяли, мы до этой картины работали с ними неоднократно. Также Богдан Ступка принял все режиссёрские замысли безоговорочно, хотя мы работали впервые. Аня Михалкова — очень талантливая артистка и очень умный человек, у нее много хороших работ. Совместная работа нам нравилась, мы работали душа в душу, до сих пор об этом вспоминаем, когда встречаемся. Я бы с превеликим удовольствием дальше с ней поработал, и с Костей Хабенским, когда встречаемся все время говорим: "Ну давай уже поработаем". Пока нет возможности. В кино надо, чтобы звезды сошлись.

— Многие отметили, что фильм "Свои" стоит особняком и ни на какой другой ваш фильм не похож. Я помню после московской премьеры потрясенные зрители выходили из зала и говорили, что не ожидали, чтобы патриотическое кино снимали именно так…

— С моей точки зрения патриотические вещи не должны быть "агитками". Если мы будем в лоб агитировать и кричать: "Ребята, любите Родину!" — это как раз не работает, а работают какие-то чувственные, искренние вещи, поэтому я очень хотел, чтобы мой фильм был про любовь к Родине. Понимаете, героя нельзя всегда показывать таким широкоплечим плакатным "рубахой-парнем", конечно и такие ребята есть, и таких много. Сейчас события, которые происходят в стране тому доказательство, посмотрите, как геройски воюет наши ребята на СВО! Но героями бывают не только специально подготовленные люди. Героем часто становится обычный человек, обычный прохожий, от которого героического поступка или подвига ждать-то не приходится, а он совершает его. И мне кажется, что интереснее делать фильм про таких людей.

— Сегодня многие кинематографисты беспокоятся о том, что пойдет целый вал фильмов про СВО, и это будет конъюнктура. У вас есть в планах снять картину про СВО?

— Я вам честно скажу, во-первых, я люблю снимать кино про войну и, если бы мне кто-то предложил снять картину про СВО, я бы с радостью согласился, если бы была хорошая история. Но сейчас очень важно не кидаться оголтело с криками: "Давайте наснимаем фильмов о войне!" Чем ценна была плеяда колоссальных фильмов о Великой Отечественной, она ценна была именно, тем, что вещи были подготовлены, там были интересные сценарии, интересные персонажи и герои. В эту войну будет тоже много, и я знаю этих людей, и героических поступков и интереснейших историй найдется достаточно. Главное, если сейчас делать кино про СВО, его надо делать очень искренним, современным и профессиональным. Потому что, если сделать кино про эти события неприемлемыми по качеству для зрителя, то это будет двойной провал. Надо понимать ответственность, которую накладывает тема.

— Многие режиссеры и продюсеры говорят, что прежде, чем браться за сценарий о войне должно пройти время.

— Я вам честно скажу, не согласен с этим заявлением по простой причине, потому что если мы возьмём историю кино и фильмы, снятые о войне во время войны, то обнаружим шедевры. Или фильмы, снятые сразу после войны, и среди них есть прекрасные картины. Для того чтобы снять хорошее кино, нужна просто хорошая история.

— Скорее всего, европейские кинематографисты тоже будут снимать на тему СВО, но со своей точки зрения.

— Вот это и плохо, что они хотят снимать, значит, и нам надо снимать, потому что нам на их теоретический взгляд необходимо показать свой практический взгляд. Они сейчас наснимают своих прозападных "агиток", которые негативно повлияют на умы людей. Я общаюсь с десантниками и со вдовами погибших офицеров и могу сказать, что ребята есть просто героические и недопустимо, чтобы о них кто-то снимал плохо. Сам я не возьмусь писать такую историю, нужен сценарист, который все это увидит своими глазами.

— Режиссер фильма "Брестская крепость" Александр Котт говорил, что его очень долго трясло после съемок этого фильма и он больше никогда в жизни не будет снимать кино о войне. А вас сколько "трясло"?

— Меня никогда не трясло, я люблю снимать кино о войне, и я умею снимать кино о войне. Меня не трясет. Правда это очень сложно и тяжело. Когда первый раз столкнулся с военными съемками, то понял, что это действительно очень трудно. Тогда начал понимать весь масштаб фильмов Озерова или Бондарчука-старшего, какие это грандиозные вещи, я представляю, как тогда это было тяжело. Но мне военное кино нравится, мне это интересно и меня не трясет. Сейчас у меня не военная тема, а историческая. Приступаю к съемкам восьмисерийного исторического кино про свой родной город Питер, время действия — 1906 год.

— Невозможно поверить, как вы все успеваете: и фестивали, и съемки, и работа в театре. Что в данный момент приоритетно?

— Я очень плотно занимаюсь театром, он, конечно, занимает основное место в моей жизни. Вот уже как семь лет руковожу Псковским государственным театром и довольно успешно. У нас потрясающие артисты, я собрал труппу от Сахалина до Москвы и Петербурга, в наш театр билеты невозможно купить, например, сейчас они раскуплены до конца апреля.

Также в Пскове много лет в июне мы делаем Пушкинский театральный фестиваль, в сентябре придумали формат вокальных фестивалей. Жизнь кипит, на все хватает времени.