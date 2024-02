Зарубежные фильмы 70-х, которые запомнились зрителям на долгие годы

Your browser does not support the audio element.

Знаковым временем в истории зарубежного кинематографа стал 1970 год. Большинство современных ремейков и сиквелов происходят от аналогов 70-х. Этот период в кинопроизводстве интересен тем, что он раздвинул границы привычного и бросил вызов консервативным классическим канонам кинематографа — начались безграничные, и местами даже безумные, эксперименты. Цензура над ними была не властна.

Фото: en.wikipedia.org by The National Archives UK is licensed under Commons, the free media repository