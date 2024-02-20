Зарубежные фильмы 70-х, которые запомнились зрителям на долгие годы

Эти фильмы стали культовыми в 70-е за рубежом

4:14 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Знаковым временем в истории зарубежного кинематографа стал 1970 год. Большинство современных ремейков и сиквелов происходят от аналогов 70-х. Этот период в кинопроизводстве интересен тем, что он раздвинул границы привычного и бросил вызов консервативным классическим канонам кинематографа — начались безграничные, и местами даже безумные, эксперименты. Цензура над ними была не властна.

Фото: en.wikipedia.org by The National Archives UK is licensed under Commons, the free media repository

Индустрия достигла новых высот в комедийном жанре, добавив черный юмор и эксцентричных персонажей. И, что более примечательно, многие фильмы ужасов того времени приобрели статус классических произведений этого жанра.

Шоу ужасов Рокки Хоррора, 1975

Парочка случайно ловит букет невесты на свадьбе, а затем обручается. Они решают поделиться этой новостью со своим учителем. Однако по дороге к нему у машины спускает колесо, и возлюбленные попадают в старинный и странный замок ученого Фрэнк-н-Фуртера.

Он знакомит гостей со своим творением - мускулистым Рокки. В удивительном доме у его обитателей существуют собственные правила и законы. Здесь можно все, что нельзя в обычном обществе, но только под зажигательную музыку, заставляющую казаться, что они не на Земле.

Воины, 1979

Криминальная группировка под названием "Воины" из Кони-Айленда решает принять участие в крупной встрече уличных банд в Бронксе. Однако на собрании происходит трагическое событие — кем-то был убит уважаемый городской лидер Сайрус, а вину за это сваливают на "Воинов".

Теперь все банды Нью-Йорка объединяются против них. У "Воинов" есть всего одна ночь, чтобы вернуться домой и восстановить свое доброе имя, честь и достоинство!

Гарольд и Мод, 1971

Гарольд — сын богатой женщины, которая никогда не уделяла ему внимания и относилась безразлично. Юноша страдал от одиночества и депрессии и постоянно придумывал странные, но в то же время смешные способы самоубийства, чтобы привлечь внимание матери и изрядно попугать окружающих. Гарольд был очарован тематикой смерти и всем, что с ней связано, поэтому он катался на старом катафалке по кладбищам вокруг города.

Однажды на похоронах он встретил старушку Мод, пережившую фашистский концлагерь. Но она, в отличие от Гарольда, была очарована жизнью. Как лёд и пламень, инь и янь, они стали лучшими друзьями.

Вместе они пережили много забавных и безумных приключений. Мод удалось вдохновить Гарольда жить полной жизнью, наслаждаться каждым моментом на Земле и ценить каждый миг.

Кэрри, 1976

Кэрри — молодая и наивная старшеклассница, которая всё время подвергается унижениям и обидам как в школе, так и дома. Ее доброта и открытость постепенно превращаются в замкнутость и мрачность, но в то же время внутри нее просыпаются необъятные зловещие силы. Старшеклассники с удовольствием готовят очередную злую шутку над Кэрри, не подозревая, что это приведет к ужасным для них последствиям.

Монти Пайтон и Священный Грааль, 1975

Классика черной гротескной и абсурдной комедии, пародирующая короля Артура и рыцарей круглого стола.

История разворачивается в 932 году в Англии. Король путешествует галопом вместо лошадей на двух ногах и ищет реликвию. Его диалоги с другими героями местами абсурдны, местами наполнены глубоким смыслом и чисто английским юмором.

Заводной апельсин, 1971

Один из самых знаменитых фильмов Стэнли Кубрика. Антиутопия, ставшая классикой.

Алекс, беспощадный главарь банды подростков, насилует девушек и убивает людей. Делает он это забавы ради. Но рано или поздно всему приходит конец, и Алекс попадает в тюрьму. Там над ним проводят эксперименты по особой специальной методике, чтобы подавить стремление к насилию. И это удается сделать.

После успешного "лечения" Алекса отпускают на свободу. Но на этом моменте, конечно же, история становится только интереснее.