Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кристина Бондаренко
Зарубежные фильмы 70-х, которые запомнились зрителям на долгие годы

Эти фильмы стали культовыми в 70-е за рубежом

4:14
Кино » Зарубежное кино

Знаковым временем в истории зарубежного кинематографа стал 1970 год. Большинство современных ремейков и сиквелов происходят от аналогов 70-х. Этот период в кинопроизводстве интересен тем, что он раздвинул границы привычного и бросил вызов консервативным классическим канонам кинематографа — начались безграничные, и местами даже безумные, эксперименты. Цензура над ними была не властна.

Эти фильмы стали культовыми в 70-е за рубежом
Фото: en.wikipedia.org by The National Archives UK is licensed under Commons, the free media repository

Индустрия достигла новых высот в комедийном жанре, добавив черный юмор и эксцентричных персонажей. И, что более примечательно, многие фильмы ужасов того времени приобрели статус классических произведений этого жанра.

Шоу ужасов Рокки Хоррора, 1975

Парочка случайно ловит букет невесты на свадьбе, а затем обручается. Они решают поделиться этой новостью со своим учителем. Однако по дороге к нему у машины спускает колесо, и возлюбленные попадают в старинный и странный замок ученого Фрэнк-н-Фуртера.

Он знакомит гостей со своим творением - мускулистым Рокки. В удивительном доме у его обитателей существуют собственные правила и законы. Здесь можно все, что нельзя в обычном обществе, но только под зажигательную музыку, заставляющую казаться, что они не на Земле.

Воины, 1979

Криминальная группировка под названием "Воины" из Кони-Айленда решает принять участие в крупной встрече уличных банд в Бронксе. Однако на собрании происходит трагическое событие — кем-то был убит уважаемый городской лидер Сайрус, а вину за это сваливают на "Воинов".

Теперь все банды Нью-Йорка объединяются против них. У "Воинов" есть всего одна ночь, чтобы вернуться домой и восстановить свое доброе имя, честь и достоинство!

Гарольд и Мод, 1971

Гарольд — сын богатой женщины, которая никогда не уделяла ему внимания и относилась безразлично. Юноша страдал от одиночества и депрессии и постоянно придумывал странные, но в то же время смешные способы самоубийства, чтобы привлечь внимание матери и изрядно попугать окружающих. Гарольд был очарован тематикой смерти и всем, что с ней связано, поэтому он катался на старом катафалке по кладбищам вокруг города.

Однажды на похоронах он встретил старушку Мод, пережившую фашистский концлагерь. Но она, в отличие от Гарольда, была очарована жизнью. Как лёд и пламень, инь и янь, они стали лучшими друзьями.

Вместе они пережили много забавных и безумных приключений. Мод удалось вдохновить Гарольда жить полной жизнью, наслаждаться каждым моментом на Земле и ценить каждый миг.

Кэрри, 1976

Кэрри — молодая и наивная старшеклассница, которая всё время подвергается унижениям и обидам как в школе, так и дома. Ее доброта и открытость постепенно превращаются в замкнутость и мрачность, но в то же время внутри нее просыпаются необъятные зловещие силы. Старшеклассники с удовольствием готовят очередную злую шутку над Кэрри, не подозревая, что это приведет к ужасным для них последствиям.

Монти Пайтон и Священный Грааль, 1975

Классика черной гротескной и абсурдной комедии, пародирующая короля Артура и рыцарей круглого стола.

История разворачивается в 932 году в Англии. Король путешествует галопом вместо лошадей на двух ногах и ищет реликвию. Его диалоги с другими героями местами абсурдны, местами наполнены глубоким смыслом и чисто английским юмором.

Заводной апельсин, 1971

Один из самых знаменитых фильмов Стэнли Кубрика. Антиутопия, ставшая классикой.

Алекс, беспощадный главарь банды подростков, насилует девушек и убивает людей. Делает он это забавы ради. Но рано или поздно всему приходит конец, и Алекс попадает в тюрьму. Там над ним проводят эксперименты по особой специальной методике, чтобы подавить стремление к насилию. И это удается сделать.

После успешного "лечения" Алекса отпускают на свободу. Но на этом моменте, конечно же, история становится только интереснее.

Русский трейлер фильма "Заводной апельсин"
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы кино стэнли кубрик
Новости Все >
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Автогонщик Пьер Гасли рассматривается в качестве кандидата на замену Хэмилтона
Откройте секреты взаимопонимания с собакой: понимание их языка
Мосгорсуд отказался освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
Стоматолог Дахкильгов посоветовал россиянам не пользоваться зубочистками
Сломавшая ногу Лера Кудрявцева рассказала, что набрала вес
Куриные оладьи "Просто и вкусно": от них в восторге и взрослые, и дети
Как ускорить рост ногтей на руках
Мирошник: в Авдеевке находились тайные пыточные
Почему установка защиты капота на автомобиль может привести к проблемам с ГИБДД
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
В Авдеевке идёт зачистка укрывшихся боевиков, освобождено село Победа Дмитрий Плотников Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Последние материалы
Госдума: иноагентов можно цитировать, но не рекламировать
МВД провело задержания руководства "Всероссийского общества глухих"
Бузова расплакалась услышав предсказание медиума из «Битвы экстрасенсов»
Врач Умнов заявил, что употребление пива приведет к импотенции и проблемам с сосудами
Сотрудники МВД России задержали киберхакеров из SugarLocker
Обладатель Кубка Гагарина Григоренко высказался о выходе тольяттинского клуба в плей-офф впервые за 15 лет
Три правила, которые помогли отрастить длинные и здоровые волосы
FT: "поклонники" Путина могут возглавить три крупнейшие демократии мира
"Оппенгеймер" стал победителем кинопремии BAFTA 2024
В Челябинске дворник угрожал соседям пистолетом из-за громкого ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников