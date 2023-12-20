Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ульяна Власова

От Сары Полсон до Сигурни Уивер: 11 легендарных королев ужасов, оставивших след в истории

2:56
Кино » Зарубежное кино

Фильмы ужасов всегда предлагали зрителям главных героинь, часто олицетворяющих собой королев крика или "последних девушек", выживающих в самом конце, когда все остальные подвергаются ужасному року. Чаще всего публика переживает именно за них. HerBeauty. co представляет список величайших королев ужасов всех времен.

От Сары Полсон до Сигурни Уивер: 11 легендарных королев ужасов, оставивших след в истории
Фото: Нейросеть Шедеврум

Сара Мишель Геллар

Эта обладательница "Золотого глобуса" сыграла в таких фильмах ужасов, как "Обида", "Крик", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", а также в культовом сериале "Баффи — истребительница вампиров". С начала 90-х она занимает почётное место в жанре.

Линда Блэр

Линда Блэр прославилась ролью в фильме ужасов 1973 года "Экзорцизм". Её исполнение персонажа, одержимого сущностями, стало одним из наиболее запоминающихся моментов в истории жанра.

Джейми Ли Кёртис

Кёртис снималась в фильмах "Туман", "Выпускной вечер" и сериале "Королевы крика". Возвращение в роль в последнем "Хэллоуине" подтверждает её статус королевы ужасов.

Вера Фармига

Вера Фармига, главная героиня в "Сироте", "Мотеле Бейтса" и нескольких фильмах "Заклятие", оставляет неизгладимый след благодаря разнообразным и многогранным ролям.

Лупита Нионго

Несмотря на участие в фильмах других жанров, Нионго оставила яркий след в ужасах благодаря роли в фильмах "Маленькие монстры" и "Мы", принеся им своей игрой абсолютную легендарность.

Сигурни Уивер

Уивер сыграла Эллен Рипли в франшизе "Чужой", став одной из самых запоминающихся героинь кино ужасов. Она также снялась в "Охотниках за привидениями".

Нив Кэмпбелл

Кэмпбелл благодаря ролям в "Крике" и "Мастерстве" остается королевой крика. Она начинала с канадского фильма 1993 года "Тьма".

Джанет Ли

Прославленная за роль в "Психо" и "Тумане", Джанет Ли остается важной фигурой в истории ужасов.

Хлоя Грейс Морец

Морец с успехом исполнила роли в "Ужасе Амитивилля", "Впусти меня" и ремейке "Кэрри", привнося свежесть в жанр ужасов.

Аня Тейлор-Джой

Тейлор-Джой, хоть и новичок в ужасах, блеснула в "Ввич" и "Сплите", представляя новую эпоху в этом жанре.

Сара Полсон

Сара Полсон, мастерски играющая во всех сезонах "Американской истории ужасов", давно заслужила место среди величайших актрис в жанре ужасов.

В мире ужасов женские персонажи считаются неотъемлемой частью культуры. И эти королевы крика стали иконами жанра благодаря своему таланту, смелости и способности заставить нас бояться и в то же время восхищаться.

Топ-10 фильмов ужасов с 2000 по 2016 годы
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Новости Все >
Официальный представитель МИД РФ Захарова написала песню о Рождестве
Украинский дипломат в ООН боится говорить по-русски
Шесть дел, которые важно сделать в саду в январе
Уничтожен наемник из США Итан Хертвек, высмеивавший российских солдат
Гадалка предсказала шоумену Дмитрию Красилову "что-то интересное в конце года"
Россия предупредила об опасности западного оружия на Украине для всего мира
В Россию ввезли более 600 тысяч яиц из Азербайджана
На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать депутатов
Орхидея зацветёт как бешеная: простой продукт оживит зачахшее растение — бутонов не сосчитаете
Никита Михалков высоко оценил сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана"
Популярное
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист

Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
Набравшая лишний вес Ксения Собчак заявила о проблемах со здоровьем
Захочется съесть до последней крошки: быстрый "ходовой" пирог на все случаи жизни
Опрос на Украине: откажись от гражданства, чтобы избежать мобилизации Дмитрий Плотников Из-за сериала "Слово пацана" уличные банды не появятся Алексей Гончаров Квазигосударство Косово: подаяния США и ЕС как доход, наёмничество как работа Михаил Плисюк
Американцев озаботило присутствие России на Шпицбергене
Украинский военный Асти Грин заявил, что ВСУ оставят неудобные позиции и перейдут к обороне
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
Последние материалы
Есть личное пространство и время для ухода за собой: 10 признаков того, что дела идут лучше, чем кажется
В Россию ввезли более 600 тысяч яиц из Азербайджана
На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать депутатов
Орхидея зацветёт как бешеная: простой продукт оживит зачахшее растение — бутонов не сосчитаете
От Сары Полсон до Сигурни Уивер: 11 легендарных королев ужасов, оставивших след в истории
Никита Михалков высоко оценил сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана"
В США пациентка вышла из пятилетней комы после анекдота от матери
Героическое видео: раненый боец РФ под огнём пытается вытащить из-под обстрела своего товарища 
Пленный солдат Белоусов: каждый месяц из роты ВСУ дезертируют около 20 человек
Экипажи российских танков Т-80 уничтожили украинский Т-64 на купянском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников