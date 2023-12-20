От Сары Полсон до Сигурни Уивер: 11 легендарных королев ужасов, оставивших след в истории

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Фильмы ужасов всегда предлагали зрителям главных героинь, часто олицетворяющих собой королев крика или "последних девушек", выживающих в самом конце, когда все остальные подвергаются ужасному року. Чаще всего публика переживает именно за них. HerBeauty. co представляет список величайших королев ужасов всех времен.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Сара Мишель Геллар

Эта обладательница "Золотого глобуса" сыграла в таких фильмах ужасов, как "Обида", "Крик", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", а также в культовом сериале "Баффи — истребительница вампиров". С начала 90-х она занимает почётное место в жанре.

Линда Блэр

Линда Блэр прославилась ролью в фильме ужасов 1973 года "Экзорцизм". Её исполнение персонажа, одержимого сущностями, стало одним из наиболее запоминающихся моментов в истории жанра.

Джейми Ли Кёртис

Кёртис снималась в фильмах "Туман", "Выпускной вечер" и сериале "Королевы крика". Возвращение в роль в последнем "Хэллоуине" подтверждает её статус королевы ужасов.

Вера Фармига

Вера Фармига, главная героиня в "Сироте", "Мотеле Бейтса" и нескольких фильмах "Заклятие", оставляет неизгладимый след благодаря разнообразным и многогранным ролям.

Лупита Нионго

Несмотря на участие в фильмах других жанров, Нионго оставила яркий след в ужасах благодаря роли в фильмах "Маленькие монстры" и "Мы", принеся им своей игрой абсолютную легендарность.

Сигурни Уивер

Уивер сыграла Эллен Рипли в франшизе "Чужой", став одной из самых запоминающихся героинь кино ужасов. Она также снялась в "Охотниках за привидениями".

Нив Кэмпбелл

Кэмпбелл благодаря ролям в "Крике" и "Мастерстве" остается королевой крика. Она начинала с канадского фильма 1993 года "Тьма".

Джанет Ли

Прославленная за роль в "Психо" и "Тумане", Джанет Ли остается важной фигурой в истории ужасов.

Хлоя Грейс Морец

Морец с успехом исполнила роли в "Ужасе Амитивилля", "Впусти меня" и ремейке "Кэрри", привнося свежесть в жанр ужасов.

Аня Тейлор-Джой

Тейлор-Джой, хоть и новичок в ужасах, блеснула в "Ввич" и "Сплите", представляя новую эпоху в этом жанре.

Сара Полсон

Сара Полсон, мастерски играющая во всех сезонах "Американской истории ужасов", давно заслужила место среди величайших актрис в жанре ужасов.

В мире ужасов женские персонажи считаются неотъемлемой частью культуры. И эти королевы крика стали иконами жанра благодаря своему таланту, смелости и способности заставить нас бояться и в то же время восхищаться.