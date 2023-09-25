Казанский международный фестиваль мусульманского кино: лучшие фильмы

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В сентябре в Татарстане состоялся 19-й Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Из каких стран прибыли участники конкурса, какие картины жюри признало лучшими и почему все они обязательны для просмотра, в эфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: mos.ru

— Одно из главных культурных событий нашей страны Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошёл в этом году в 19-й раз. Заявки прислали на 759 фильмов из 60 стран. На фестивальный конкурс попали 52 картины из 21 страны: Россия, Иран, Сирия, Индия, Ирак, Марокко, Таджикистан, Турция, Греция, Султанат Оман, Кыргызстан, Тунис, Пакистан, Бангладеш, Королевство Саудовская Аравия, Великобритания, Сенегал, Непал, Казахстан, Египет и Алжир.

Гран-при фестиваля выиграл фильм иранского режиссера Бехруза Шоайби "Без предварительной договоренности". Он же выиграл гран-при и на Московском международном кинофестивале в прошлом году. Фильм о семье, религии, традициях и о том, как это сочетается с современностью. Девушка из Берлина приезжает в Тегеран на похороны отца. И выясняет, что получила странное наследство. Переживания, связанные с отношениями родителей и детей, с семейными отношениями, хорошо показывает Бехруз Шоайби. Актриса Пегу Ахангарани получила приз за лучшую женскую роль.

Приз за лучшую режиссуру получил индийский фильм Майангламбама Роми Мэйтэя "Наш дом". В объективе — штат Манипур на крайнем востоке Индии, там живут монголоидные племена. Главный герой — мальчик, прилежный ученик, который действительно любит учиться. Люди живут на озере и вынуждены каждый день возить детей на моторных лодках в школу.

Когда родители по разным причинам везти их не могут, мальчики преодолевают многокилометровый путь до школы вплавь, накрутив на голову свёртки со школьной формой и учебниками. Каждый день утром несколько часов они плывут в школу. И такой же путь проделывают обратно. При этом они ухитряются учиться, делать домашние задания.

Фильм таджикского режиссера Мухиддина Музаффара "Фортуна" получил приз за лучший сценарий. 1993 год, Советский Союз только что распался, идёт гражданская война. Людоедский капитализм калечит жизни. Шальные деньги, упавшие с неба, могут сыграть злую шутку с двумя друзьями. Финал трагический, но катарсис несомненный: люди не ломаются под влиянием обстоятельств, многие остаются действительно людьми, хорошими друзьями, отцами, мужьями. Исторический оптимизм Мухиддина Музаффара достоин поощрения, потому что у нас не принято рассуждать о распаде СССР, о трудном обретении так называемой "независимости", когда Союз распался и все его кусочки начали барахтаться, как умеют.

Татарский фильм Ирека Хафизова и Амира Галиаскарова "823-й километр" обрёл приз зрительских симпатий. Это две параллельные истории:

современный Татарстан,

Татарстан времен Великой Отечественной войны.

Фильм добрый, без чернухи, воспитывает самые лучшие чувства.

Лучшим полнометражным документальным фильмом стала картина "Беглецы" Юлии Бобковой. Это реальная история о мужчине, который из Хабаровска уехал с семьей в Норвегию, а потом был вынужден вернуться. Норвежская ювенальная юстиция забрала трёх девочек у главного героя на непонятном основании и передала их в ливанскую мусульманскую семью. Герой долго сражался за право их вернуть. У него ничего не получилось, и он решил дочек выкрасть. Вывез их из Швеции в Польшу, потом в Россию.

В номинации "Лучший национальный фильм" победила картина "Мишка" Юлии Захаровой, ей вручил приз Эмир Кустурица. Картина о мальчике, который уходит из мира реальности в мир фантазий. Как с этим справляются его родители, он сам, что помогает ему разобраться в себе и тонкостях реального мира — всё это тепло и по-доброму снято.

Приз за диалог культур в исламском мире присужден картине казахского режиссера Алдияра Байракимова "Паралимпиец". Талантливый лыжник с детства мечтал завоевать олимпийское золото, попадает в аварию и становится паралимпийцем.

Фильм о том, как человек включает силу воли, борется с болезнью и может обрести новую семью, новую жизнь только при условии, что он будет за свою жизнь и здоровье бороться, а не опускать руки.

Посмотрев эти фильмы, вы не пожалеете о потраченном времени, потому что это кино о вечных ценностях. Это фильмы для напряжённой работы мозга и сердца, а не только желудка, как нас учит голливудский кинематограф, где человек должен быть потребителем. А фильмы Казанского фестиваля — это отдохновение для души, они познавательны и нормализуют психику.