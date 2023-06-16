Александра Панкратова-Чёрного зритель навсегда полюбил после комедийных фильмов, в которых он появился в определенном амплуа, соответствующем его внутреннему миру:
Неизвестно, насколько успешной была бы судьба этих комедий, ставших классикой отечественного кино, если бы не участие в них запоминающегося артиста с искрометным обаянием. Но и Александр Панкратов-Чёрный благодаря этим картинам стал популярен и приобрёл целую армию поклонников. Его ждут в каждом городе, любая сценическая площадка стремится заполучить кумира миллионов.
На днях народному артисту в городе-герое Новороссийске на фестивале патриотического кино "Малая земля" вручили приз "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф". Приз вручил глава города — Андрей Васильевич Кравченко. Фестиваль прошел при поддержке Администрации муниципального образования города Новороссийск и Министерства культуры Краснодарского края.
В Новороссийске Александр Панкратов-Чёрный не впервые, здесь он бывал и раньше, а недавно вместе с Татьяной Кравченко привозил спектакль "Женихи", поэтому новороссийский зритель идет на встречу с артистом очень активно. И хоть на фестиваль Александр Васильевич приехал в качестве почётного гостя, он не смог оставить зрителей без своего творческого вечера. Целых два часа Панкратов-Чёрный общался со зрителями, вспоминал о своем детстве, семье, юности, первых шагах в кино, о работе в режиссуре, читал стихи и делился сокровенными мыслями.
"Мне уже семьдесят четыре года, — размышлял со сцены артист, — это уже вечер моей жизни. Я так считаю, что у каждого возраста своё время суток. У меня, например, уже вечер. В человеческой жизни бывает утро, бывает полдень, бывает вечер, а потом тьма… О тьме я много сочиняю стихов…"
Зрители отметили, что встреча началась с некоторой минорной ноты. Но не потому, что артист был не в настроении. Александр Васильевич признался со сцены, что волнуется, о том, как молодёжи жить дальше в нашей стране.
"Многие думают, что я весельчак, но я — очень грустный человек, а чему веселиться?" — поделился личным мнением Александр Васильевич.
Тревогу артиста за нашу молодежь можно понять. У него есть с чем сравнивать, и порой то, советское, время сильно проигрывает нынешнему…
Совсем юным мальчишкой он отправился поступать в театральное училище.
"Мама хотела, чтобы я стал военным. Все мужики у нас в роду — донские казаки, поэтому она запрещала идти в артисты, говорила, что там один разврат. Уверяла меня, что я у нее страшненький, а за офицерами симпатичные девчонки ухлёстывают. Глядишь, и для меня какая-то толковая подвернулась бы. Но сестра отдала мне все деньги, когда мама была в отъезде. Сказала: "Санька, беги в артисты". Собрала буханку хлеба, десяток яиц и кусок сала. Еще положила белую рубашку. Сало, завернутое в кусок газеты, пропитало газету, и вся рубашка испачкалась.
Я прочитал в справочнике, что на актёрский курс идут экзамены в Нижнем Новгороде, и впервые через всю Россию на верхней полке поехал поступать на артиста. Смешно вспомнить, как предстал в Нижнем Новгороде перед комиссией: волосы торчали в разные стороны, сандалии на босу ногу, рубашка вся в пятнах. И меня такого приняли с первого раза. После училища играл в Пензенском театре, потом поехал во ВГИК поступать на режиссуру. И все это — безо всякого блата, совершенно бесплатно…
Простой мальчишка из далекой, глухой деревни стал известным актёром. Разве такое сегодня возможно?"
Надо отдать должное, артист переживает за молодёжь не только на словах. Зимой этого года во время своего выступления в Нижегородской области он прямо со сцены обратился к местным властям с просьбой о том, чтобы для студентов театрального института было построено общежитие.
"В Нижнем Новгороде жильё дорогое. Платить ребятам сложно, — сказал Александр Васильевич. — Сто лет заведению исполнилось, а до сих пор студентам жить негде".
До этого, несколькими годами ранее, Панкратов-Чёрный хлопотал о создании учебного театра для студентов в том же вузе, театр общими усилиями был создан. И вот артист в Новороссийске с гордостью поделился новостями: общежитие на 35-40 мест для студентов строится! Конечно, не всё было так просто, не всем нравится гражданская активность этого человека, были даже неприятные разговоры… Но к счастью, народный артист — не из пугливых, у него слова с делами не расходятся. Многим бы медийным личностям с него брать пример…
Помимо кинематографа, театра, общественной деятельности, Александр Васильевич уделяет много времени поэзии. Первая поэтическая книга вышла давно, много лет назад. Белла Ахмадулина написала к ней предисловие: "Александр Панкратов — самый трагический поэт двадцатого века".
"Поэзия стала для меня спасением", — поведал Александр Васильевич.
"Когда Синод объявил конкурс перед открытием храма Христа Спасителя в Москве, я отправил туда свои стихи. Патриарх Алексий II сказал про мои стихи: это — молитва. И утвердил их для открытия храма. Храм Христа Спасителя открылся моими словами, музыку к стихам написала Луиза Алексеевна Хмельницкая. Так что все мои мечты практически сбылись: я мечтал играть, сниматься в кино. Когда давали звание "народный”, список превышал сто пятьдесят фильмов. Хотел посвятить себя поэзии, уже вышло восемь книг. Сейчас много играю в антрепризах, езжу со спектаклями по городам, встречаюсь со зрителями. Всё это есть в моей жизни. И всё время зовут в кино".
Из новых киноработ Александра Панкратова-Чёрного можно отметить сериал "По законам военного времени", в котором он сыграл одну из главных ролей. Восьмисерийный проект так понравился зрителям, особенно фронтовикам, что они завалили письмами телевидение и последовало продолжение. В сентябре артист приступает к съёмкам, действие военного сюжета будет проходить в Латвии и Литве.
После творческой встречи состоялось неформальное общение с артистом. Многие новороссийцы отмечали, что Александр Васильевич — один из самых демократичных людей, в нём нет никакого звездного пафоса и высокомерия. Лишь обаяние и искренний юмор, поэтому его называет "человеком-праздником" и с нетерпением ждут у себя в гостях.
В июне артист празднует день рождения. Поклонники поинтересовались, как будет праздновать и каких подарков ждёт артист. Он ответил очень просто: "Не люблю к себе излишнего внимания, и когда спрашивают, какого подарка жду, то отвечаю, что ничего не хочу особенного".
У судьбы прошу только одного — крепкого здоровья. Ещё хотелось бы вдохновения… А все остальные подарки можно преподнести Юле. Юля — это моя любимая жена. Она замечательный и фантастический человек.
Что касается вдохновения, артисту на него грех жаловаться. Его талантливое поэтическое творчество давно нашло признание как в России, так и за рубежом. Многие известные актёры с огромным удовольствием читают стихи своего коллеги по радио, со сцены и просто в кругу друзей. Можно смело сказать, что творчество поэта Александра Панкратова-Чёрного оценено по достоинству.
И может быть, спустя много лет биография этого человека будет начинаться со слов: "Александр Панкратов-Чёрный. Известный русский поэт, пророк и затем уже актёр и режиссёр. Только истинный поэт может написать такие пронзительные строчки:
Не ищите меня в поднебесье,
Не теряйте меня на земле.
Я слова собираю для песни,
Все слова о добре и тепле.
Чтоб смеялись смешные мальчишки,
В чистых водах купая коня,
А Россию хранил чтоб Всевышний
Во Вселенной для всех и меня.
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