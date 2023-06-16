Александр Панкратов-Чёрный: в артисты отправила сестра

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Александра Панкратова-Чёрного зритель навсегда полюбил после комедийных фильмов, в которых он появился в определенном амплуа, соответствующем его внутреннему миру:

Фото: Pravda.Ru

"Мы из джаза";

"Зимний вечер в Гаграх";

"Где находится нофелет?";

"Курьер";

"За прекрасных дам!".

Неизвестно, насколько успешной была бы судьба этих комедий, ставших классикой отечественного кино, если бы не участие в них запоминающегося артиста с искрометным обаянием. Но и Александр Панкратов-Чёрный благодаря этим картинам стал популярен и приобрёл целую армию поклонников. Его ждут в каждом городе, любая сценическая площадка стремится заполучить кумира миллионов.

Разговор со зрителем

На днях народному артисту в городе-герое Новороссийске на фестивале патриотического кино "Малая земля" вручили приз "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф". Приз вручил глава города — Андрей Васильевич Кравченко. Фестиваль прошел при поддержке Администрации муниципального образования города Новороссийск и Министерства культуры Краснодарского края.

В Новороссийске Александр Панкратов-Чёрный не впервые, здесь он бывал и раньше, а недавно вместе с Татьяной Кравченко привозил спектакль "Женихи", поэтому новороссийский зритель идет на встречу с артистом очень активно. И хоть на фестиваль Александр Васильевич приехал в качестве почётного гостя, он не смог оставить зрителей без своего творческого вечера. Целых два часа Панкратов-Чёрный общался со зрителями, вспоминал о своем детстве, семье, юности, первых шагах в кино, о работе в режиссуре, читал стихи и делился сокровенными мыслями.

"Мне уже семьдесят четыре года, — размышлял со сцены артист, — это уже вечер моей жизни. Я так считаю, что у каждого возраста своё время суток. У меня, например, уже вечер. В человеческой жизни бывает утро, бывает полдень, бывает вечер, а потом тьма… О тьме я много сочиняю стихов…"

Зрители отметили, что встреча началась с некоторой минорной ноты. Но не потому, что артист был не в настроении. Александр Васильевич признался со сцены, что волнуется, о том, как молодёжи жить дальше в нашей стране.

"Многие думают, что я весельчак, но я — очень грустный человек, а чему веселиться?" — поделился личным мнением Александр Васильевич.

Тревогу артиста за нашу молодежь можно понять. У него есть с чем сравнивать, и порой то, советское, время сильно проигрывает нынешнему…

Как поступал в артисты

Совсем юным мальчишкой он отправился поступать в театральное училище.

"Мама хотела, чтобы я стал военным. Все мужики у нас в роду — донские казаки, поэтому она запрещала идти в артисты, говорила, что там один разврат. Уверяла меня, что я у нее страшненький, а за офицерами симпатичные девчонки ухлёстывают. Глядишь, и для меня какая-то толковая подвернулась бы. Но сестра отдала мне все деньги, когда мама была в отъезде. Сказала: "Санька, беги в артисты". Собрала буханку хлеба, десяток яиц и кусок сала. Еще положила белую рубашку. Сало, завернутое в кусок газеты, пропитало газету, и вся рубашка испачкалась.

Я прочитал в справочнике, что на актёрский курс идут экзамены в Нижнем Новгороде, и впервые через всю Россию на верхней полке поехал поступать на артиста. Смешно вспомнить, как предстал в Нижнем Новгороде перед комиссией: волосы торчали в разные стороны, сандалии на босу ногу, рубашка вся в пятнах. И меня такого приняли с первого раза. После училища играл в Пензенском театре, потом поехал во ВГИК поступать на режиссуру. И все это — безо всякого блата, совершенно бесплатно…

Простой мальчишка из далекой, глухой деревни стал известным актёром. Разве такое сегодня возможно?"

Слова с делами не расходятся

Надо отдать должное, артист переживает за молодёжь не только на словах. Зимой этого года во время своего выступления в Нижегородской области он прямо со сцены обратился к местным властям с просьбой о том, чтобы для студентов театрального института было построено общежитие.

"В Нижнем Новгороде жильё дорогое. Платить ребятам сложно, — сказал Александр Васильевич. — Сто лет заведению исполнилось, а до сих пор студентам жить негде".

До этого, несколькими годами ранее, Панкратов-Чёрный хлопотал о создании учебного театра для студентов в том же вузе, театр общими усилиями был создан. И вот артист в Новороссийске с гордостью поделился новостями: общежитие на 35-40 мест для студентов строится! Конечно, не всё было так просто, не всем нравится гражданская активность этого человека, были даже неприятные разговоры… Но к счастью, народный артист — не из пугливых, у него слова с делами не расходятся. Многим бы медийным личностям с него брать пример…

Поэт Александр Панкратов

Помимо кинематографа, театра, общественной деятельности, Александр Васильевич уделяет много времени поэзии. Первая поэтическая книга вышла давно, много лет назад. Белла Ахмадулина написала к ней предисловие: "Александр Панкратов — самый трагический поэт двадцатого века".

"Поэзия стала для меня спасением", — поведал Александр Васильевич.

"Когда Синод объявил конкурс перед открытием храма Христа Спасителя в Москве, я отправил туда свои стихи. Патриарх Алексий II сказал про мои стихи: это — молитва. И утвердил их для открытия храма. Храм Христа Спасителя открылся моими словами, музыку к стихам написала Луиза Алексеевна Хмельницкая. Так что все мои мечты практически сбылись: я мечтал играть, сниматься в кино. Когда давали звание "народный”, список превышал сто пятьдесят фильмов. Хотел посвятить себя поэзии, уже вышло восемь книг. Сейчас много играю в антрепризах, езжу со спектаклями по городам, встречаюсь со зрителями. Всё это есть в моей жизни. И всё время зовут в кино".

Из новых киноработ Александра Панкратова-Чёрного можно отметить сериал "По законам военного времени", в котором он сыграл одну из главных ролей. Восьмисерийный проект так понравился зрителям, особенно фронтовикам, что они завалили письмами телевидение и последовало продолжение. В сентябре артист приступает к съёмкам, действие военного сюжета будет проходить в Латвии и Литве.

После творческой встречи состоялось неформальное общение с артистом. Многие новороссийцы отмечали, что Александр Васильевич — один из самых демократичных людей, в нём нет никакого звездного пафоса и высокомерия. Лишь обаяние и искренний юмор, поэтому его называет "человеком-праздником" и с нетерпением ждут у себя в гостях.

Подарок ко дню рождения

В июне артист празднует день рождения. Поклонники поинтересовались, как будет праздновать и каких подарков ждёт артист. Он ответил очень просто: "Не люблю к себе излишнего внимания, и когда спрашивают, какого подарка жду, то отвечаю, что ничего не хочу особенного".

У судьбы прошу только одного — крепкого здоровья. Ещё хотелось бы вдохновения… А все остальные подарки можно преподнести Юле. Юля — это моя любимая жена. Она замечательный и фантастический человек.

Что касается вдохновения, артисту на него грех жаловаться. Его талантливое поэтическое творчество давно нашло признание как в России, так и за рубежом. Многие известные актёры с огромным удовольствием читают стихи своего коллеги по радио, со сцены и просто в кругу друзей. Можно смело сказать, что творчество поэта Александра Панкратова-Чёрного оценено по достоинству.

И может быть, спустя много лет биография этого человека будет начинаться со слов: "Александр Панкратов-Чёрный. Известный русский поэт, пророк и затем уже актёр и режиссёр. Только истинный поэт может написать такие пронзительные строчки: