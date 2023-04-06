Андрей Соколов: Табаков сказал мне, что главное в кино — уметь ждать

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Известный советский и российский актёр Андрей Соколов в прошлом году разменял седьмой десяток. Казалось бы, такой солидный возраст, но глядя на этого человека никогда не скажешь о серьёзных цифрах. Он молод, энергичен, и, если быть правдивым по-прежнему сексуален. Всё-таки артист много лет является секс-символом нашей огромной страны. Недавно Андрей Соколов побывал в качестве почётного гостя на Втором открытом российском фестивале современного и актуального кино "Алафейская гора", который состоялся в Тобольске.

Фестиваль представил очень сильные фильмы, снятые нашими отечественными режиссёрами. Председателем жюри выступил известный кинематографист Георгий Шенгелия. Президентом фестиваля — продюсер Сергей Новожилов.

Народный артист Андрей Соколов на "Алафейской горе" представил фильм "Храм" со своим участием, который вошёл в конкурсную программу, а также провёл творческий вечер. Общение со зрителями актёр построил в искреннем доверительном формате. Соколов отвечал и на присланные записки, и на вопросы, которые раздавались из зала. Поэтому в общении со зрителем не было никакой "заученности", — сплошная правда.

И конечно, невозможно было говорить о сегодняшней жизни, не учитывая того, что происходит в стране. Артисту присылали записки с такими содержанием:

"Спасибо, что не побоялись быть русским! Что бы вы сказали тем артистам, которые покинули нашу страну?"

Андрей Алексеевич ответил так:

"Вы знаете, для меня даже вопросов не стояло, как можно жить по-другому. Я — русский, и я со своей страной. Когда в стране такое происходит надо помогать, чем можешь. Вижу, что надо решать много вопросов, но есть и сдвиги. Я со своими некоторыми коллегами вожу гуманитарную помощь Донбассу. Мы ездим к ребятам в госпитали с выступлениями. Это нормально, другое дело те, кто "сдулся" они, как ни странно, у меня удивление не вызывают. То, что происходило все эти тридцать лет с Украиной, что происходит сегодня — это родилось не за один день. На Украине я своими глазами видел эти сборища и слышал крики: "Москаляку на гиляку!". То есть, "Русского на виселицу!" И если мне кто-то скажет, что этого не было, я поспорю. С моей точки зрения, упустить Украину было большой ошибкой, и к сожалению, этим воспользовались другие, более предприимчивые…"

Артист добавил, что с некоторыми коллегами пришлось прервать отношения из-за позиции, которую они заняли. Для него она оказалась неприемлема и враждебна.

"Вдруг я увидел, — сказал Соколов, — как начало меняться отношение моих коллег, как понеслись претензии "вы русские, такие-сякие". И такая метаморфоза произошла с целой страной. Поэтому уехавшим хочу сказать: "Скатертью дорога!" Но если они вернутся и займут свои места, будет очень обидно, ради чего всё это было".

Но не только о политике говорили в тот вечер. Артист много рассказывал о своей юности, о первых шагах в кино, о первых ролях в "Ленкоме". Конечно, после оглушительного успеха в картине "Маленькая Вера", ставшей его визитной карточкой, Соколов не испытывал недостатка в предложениях. Узнаваемого красавца приглашали к себе разные театры, но он выбрал театр, в котором руководил Марк Захаров.

"Первые семь лет, — вспоминал артист, — было всего два спектакля. Я сыграл в "Юноне и Авось" и спектакле "Гамлет". Там играли Збруев, Янковский, Чурикова. Ролей в театре было мало, поэтому времени для съёмок получалось достаточно, предложения сниматься в кино поступали ежегодно. Но я, конечно, сильно переживал по поводу отсутствия ролей в театре. Марк Анатольевич успокаивал, но ролей не давал. Однажды ехали со съёмок в поезде с Игорем Костолевским, и я поделился с ним своей печалью и сомнением по поводу, не теряю ли я зря время в театре. Костолевский сказал мудрые слова, которые определили дальнейшую жизнь: "У тебя есть крыша над головой, есть работа. Поверь дружескому совету — никуда не дёргайся, твоё от тебя не уйдёт". Я ему очень благодарен за этот совет. Не так много людей к словам, которых можно прислушаться, и они относятся к тебе по-доброму".

Ценность этих слов артист оценил только сейчас. На сегодняшний день, у Андрея Соколова много ролей в "Ленкоме", играет он также в театре "Наций". Приглашают на спектакли и в театр Моссовета. Артист даже успел поработать в театре во Франции. Ну чем не разнообразная театральная жизнь? Отсюда вывод — своё надо уметь подождать.

"В подтверждение могу привести один очень яркий пример, — рассказал Андрей Алексеевич, — однажды в Симферополе снимались в одном фильме с Олегом Павловичем Табаковым. Это была сказка. Мы должны были вместе улетать вечером, но до сих пор ещё не вошли в кадр. Я бегаю вокруг съёмочной площадки, дёргаю ассистентов: "Когда? Когда?" Смотрю, Олег Павлович позвал ассистента и попросил постелить ему сена на бричку. Лёг спать. Я к нему подбегаю: "Как же так?" И он меня спрашивает: "Что самое важное в кино?" Я начинаю называть какие-то вещи. А ответ оказался прост — уметь ждать. Он сказал: "Вот ты сейчас бегаешь, как заведённый, и что-нибудь изменилось? Зачем ты тратишь свои нервы? Я сейчас попрошу, тебе тоже сена принесут. Ложись и жди". А потом мы всё очень бодро сняли за двадцать минут. Я сделал раз и навсегда для себя правильной вывод, об этом я делюсь со своими учениками. Надеюсь, им в жизни тоже пригодится".

Актёрская фильмография Соколова оказалась обширной и разнообразной. Она принесла ему много интересных знакомств. В каждую роль он вкладывал частицу своей души, каждая роль приносила ему определённый жизненный опыт. Случались благодаря ролям неординарные встречи.

Рассказывая о своих интересных знакомствах и любопытных моментах в жизни, актёр прерывал повествование исполнением песен под гитару, как бы посвящая композиции этим событиям. Получалось очень ярко.

Для многих зрителей стали открытием потрясающие вокальные данные артиста. Он со смехом вспомнил, что ещё в институте какой-то педагог по вокалу посоветовал ему никогда не петь. Как всё-таки люди могут ошибаться. Оказалось, что у Соколова не только был чудесный, бархатный голос, но ещё и своя авторская манера исполнения, которая покорила весь зал. А если учесть, что слова и музыку для песен он пишет сам, то Соколову смело можно давать сольные концерты по всей стране. И поверьте, поклонников будет предостаточно. Со своими выступлениями он может рассчитывать на лучшие площадки страны. Но артист, смущаясь, ответил, что не хочет отнимать хлеб у певцов. И напрасно, потому что каждый зритель сам выберет то, что ему по душе. А выступления Андрея Соколова — прекрасные, душевные, самобытные.

Что касается хлеба, был ещё очень интересный момент в тот вечер. Творческая встреча не могла обойтись без вопросов на мистические темы. Андрей Алексеевич вёл передачу под названием "Чёрное и Белое", в которой со всей страны собирались тёмные и светлые медиумы и проходили всевозможные испытания, демонстрируя необычные способности.

Есть люди, не верящие в паранормальные явления и прочие мистические вещи. Но Андрей Соколов лично неоднократно убеждался в том, что кто-то сверху помогает, останавливает. И в доказательство тому — случаи из его жизни. Артист поделился воспоминаем, как однажды переходил дорогу, и вдруг кто-то его крепко схватил за шиворот. А в следующее мгновение перед молодым парнем пронеслась машина, лишь задев козырёк кепки. Когда он обернулся, чтобы поблагодарить, улица оказалась совершенно пустой.

А ещё был случай, который потряс не только артиста, но и его маму. Во время разговора на кухне Андрей ругал хлеб, мол не такой свежий и не такой вкусный. И вдруг, к его ногам прямо с верхней полки- хлебницы упал батон хлеба. Словно он услышал слова и решил напомнить о себе. В тот момент мама с сыном испытали какое-то невероятное потрясение. И больше плохо о хлебе они никогда не говорили.

"Наверное, это был мой Ангел-хранитель, который всегда со мной, и меня предупреждает", — заключил артист.

Ещё можно добавить, что в этом году исполняется тридцать лет фильму "Предсказание", который в 1993 году снял режиссёр Эльдар Рязанов. Андрей Соколов сыграл там одну из главных ролей, — образ мистического, иллюзорного героя. Так что, мистика и сверхъестественное с этим актёром давно. А если положить руку на сердце, то именно судьбу артиста можно назвать невероятной, неординарной и сверхъестественной. Начиная с оглушительной роли в фильме "Маленькая Вера" и по сегодняшний день, Андрей Соколов живёт, не снижая планку. Ему есть чем удивить зрителя, не отвлекаясь на прошлые заслуги.

Кстати, в тот вечер артист благодарил зрителей, за то, что не задавали ему "остроумных вопросов": "Любит ли он до сих пор маленькую Веру?". Это уже дела давно минувших дней.

Сегодня Андрей Соколов в высоком полёте: он много работает в кино, играет в театре, снимает сам, как режиссёр, выступает с творческими вечерами, пишет музыку и стихи, занимает активную гражданскую позицию, на которую равняются многие соотечественники. И ежедневно доказывает это делами. Работы у него — на много лет вперёд. А ведь скольких мы знаем артистов, неожиданно выстреливших и высоко взлетевших, которые давным-давно забыты и сошли с дистанции.

Но не Соколов.