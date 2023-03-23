Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства

8:25 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

22 марта 2023 года исполнилось ровно 90 лет, со дня открытия первого экспериментального концлагеря.

21 марта 1933 года партия Адольфа Гитлера пришла к власти, и уже буквально на следующий день — 22 марта — в семнадцати километрах от Мюнхена, возле города Дахау открыли первый экспериментальный концентрационный лагерь. Этот лагерь послужил лекалом, по образцу которого создавались остальные лагеря. После того, как он заработал, сотни точно таких же учреждений, словно "адские грибы", выросли по всей Германии и на оккупированных территориях.

Освенцим,

Биркенау,

Заксенхаузен

— они разрастались так стремительно, что у каждого были десятки филиалов. О зверствах, истреблении, нечеловеческих экспериментах над живыми людьми, которые шли двенадцать лет, вплоть до 1945 года, весь мир узнал лишь тогда, когда советским войскам и войскам союзников удалось войти в Германию и остановить эту "мясорубку смерти". Затем начался Нюрнбергский процесс, осудивший зверства нацистов.

Но прошли десятилетия… И вот, сегодня молодое поколение практически ничего не знает об этом. О тех ужасах войны и о той огромной цене, которая была заплачена за их сытую, спокойную, стабильную жизнь.

Режиссёра-документалиста Вячеслава Серкеза можно назвать человеком с активной гражданской позицией. Он своими высокопрофессиональными работами пытается напомнить современникам, а также достучаться до безмятежной, ничего не ведающей молодёжи, и рассказать о том, что происходило за стенами концентрационных лагерей. Вячеслав Серкез снял более десяти фильмов на тему нацистских концлагерей, записал около сотни интервью с узниками лагерей смерти. Он занимается этой темой много лет, показывая свои фильмы по всему миру.

Документальный фильм "Украденное детство" построен на интервью детей, прошедших Освенцим и Бухенвальд. Они оказались за колючей проволокой, когда им было по 3, по 7, по 15 лет… В фильме они вспоминают о погибших родителях, сёстрах, братьях, сокамерниках. То, о чём говорят эти люди, выжившие в Освенциме, невозможно представить ни одному здравомыслящему человеку. То, что с ними делали нацистские звери, даже в самом страшном сне не увидеть… Но они не только видели, но и пытались выжить.

"Нужно стараться делать документальное кино интересным, — говорит режиссёр- документалист. Чтобы не просто детей в военную форму на 9 мая наряжать, а действительно в головы им какую-то информацию о Родине закладывать. Идёт школьник, медальки на него нацепили, а вы спросите у него: когда была Курская битва, кто такой Александр Матросов, в каком году взят Кёнигсберг. Не ответит, зато на них надели дорогую форму, потратили миллиарды рублей".

Фильм "Украденное детство" Вячеслава Серкеза повествует о том, что случилось много лет назад. Но финальные кадры, завершающие рассказ, повергают зрителя в шок: в ходе современного социального опроса, сделанного специально для картины, при слове "Освенцим" молодые девушки и юноши, пожимают плечами: "Да, слышал что-то знакомое…", — говорят они, улыбаясь в камеру. Тем самым показывая, что надвигается самая настоящая катастрофа беспамятства! Мы вырастили поколение, которое даже не догадывается, что с ними могут сделать в концентрационных лагерях, если произойдёт нечто подобное.

Ещё одной очень важной работой этого уникального документалиста можно назвать фильм "20-й блок. Охота на зайцев". Эта трагическая история не так популярна, как например, побег наших военнопленных из Собибора. Но Вячеслав Серкез, собрав материал, правдиво рассказал об историческом событии, о котором в цивилизованной Европе стараются молчать.

В феврале 1945 года из 20-го блока смерти концлагеря Маутхаузен совершили вооружённый побег более четырёхсот советских военнопленных офицеров. Они уничтожили охрану на вышках, преодолели трёхметровую каменную стену и колючую проволоку под напряжением и вырвались на свободу. В 20 блоке содержались только советские офицеры, орденоносцы, Герои Советского Союза, попавшие в плен. Их морили голодом, истязали, часами заставляли стоять на морозе или жаре, а затем больных и ослабевших сжигали в крематориях.

Но после того, как офицерам удалось сбежать, в респектабельном австрийском городке Рид-индер-Ридмарк на узников, словно на зверей, была открыта настоящая охота. В этой "увлекательной охоте" участвовали все жители округи, включая женщин и подростков.

Местные жители для развлечения назвали это действо — "Охота на зайцев". Советских людей, голодных и измождённых убивали вилами, топорами, забивали палками, а трупы потом свозили и сваливали на площади. На видном месте была установлена чёрная школьная доска, на которой было нарисовано 419 палочек, по числу военнопленных. После каждого убийства палочки зачёркивались под всеобщий крик одобрения. Это был настоящий городской праздник! Но как не старались эсэсовцы и местные жители, девять палочек так и остались не зачёркнутыми.

Об этой кровавой охоте на русских офицеров, сегодня австрийские граждане не любят вспоминать, им неприятно знать о том, что их предки — монстры. Но исторические факты, которые легли в основу документальных фильмов, не позволяют "вытравить" из памяти думающих людей мысли о прошлом и, как ни странно, о будущем.

Вячеслав Серкез считает, что в нашей стране было очень много героев национального уровня, и было бы преступлением предать их имена забвению. К огромному сожалению, получить финансирование на такие ленты очень сложно. Но даже если находятся деньги на картину, прокатная судьба тоже оставляет желать лучшего. Неизвестно, где и как их можно увидеть.

С этим убеждением согласен президент Евразийской Академии и Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Международного кинофестиваля "Победили Вместе" Валерий Рузин, но по поводу продвижения документального кино у него есть своё мнение.

"Фильмы о войне, — рассказал Валерий Давыдович, — мы показываем постоянно и на фестивале, и в Доме кино, есть они и на официальном сайте нашего фестиваля. Там представлен огромный выбор самых лучших картин. Недавно в Новосибирске прошёл марафон "Эхо Международного кинофестиваля "Победили Вместе", на котором режиссёры представили свои работы. А затем зрители имели возможность пообщаться с кинематографистами и задать вопросы".

В подтверждение этих слов можно упомянуть недавнюю премьеру документального фильма "Не ради славы" Вячеслава Серкеза в Доме кино. Лента рассказывает об одном из защитников Сталинграда — гвардии лейтенанте Иване Филипповиче Афанасьеве. И о том, как герои-сталинградцы геройски отдавали свои жизни, приближая час победы.

Хочется, чтобы такие важные, документальные ленты о войне показывали в нашей стране более масштабно, по центральным и региональным телеканалам. В этом и заключается настоящий патриотизм — демонстрировать отечественную военную документалистику как в столице, так и в дальних регионах. Но особенно важно приехать с этими пронзительными фильмами, наполненными безмолвным криком людей, прошедших войну и концлагеря — в школы, институты, университеты. Возможно, это разбудит нашу молодёжь и не позволит ей комфортно существовать в безмятежном неведении. Потому что Дахау до сих пор не закрыли.