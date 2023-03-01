Ирина Муравьёва: правительство сказало, что фильм бездарный, а американцы дали нам "Оскар"

Ирину Муравьёву зрители любят преданно и самозабвенно. Фильмы, в которых она играет знают практически наизусть, на спектакли с её участием в Малом Академическом театре невозможно достать билеты. А что касается творческих вечеров, чтобы пообщаться с любимой актрисой, некоторые зрители специально едут за ней в другие города.

Недавно этот счастливый случай выпал в городе Дзержинске Нижегородской области. Там состоялся I Открытый российский фестиваль "Черноречье Фест". В течение пяти дней в городе прошли театральные спектакли, концерты, мастер-классы, творческие вечера, а также конкурсная программа современных полнометражных и короткометражных фильмов. На открытии кинофестиваля выступила Ирина Муравьёва и спела для зрителей легендарную песню из фильма "Кар. Пнавал" "Позвони мне, позвони". А затем она порадовала жителей города своим блистательным творческим вечером.

Ирина Муравьёва снимается в кино с 1973 года, её первая серьёзная роль — фильм "Чисто английское убийство" Самсона Самсонова. Там актриса оказалось в компании известных актёров: Алексея Баталова, Георгия Тараторкина, Бориса Иванова, Леонида Оболенского. Поэтому фильм не остался не замеченным, его посмотрели миллионы зрителей.

Если можно так выразиться, в этом году актриса Муравьёва отмечает свой профессиональный юбилей. Ровно пятьдесят лет назад, именно после этого фильма её начали узнавать на улицах, пришла популярность. Но всё-таки ту узнаваемость ещё нельзя было сравнить с бешеным успехом после картины "Москва слезам не верит".

На вечере актриса рассказала зрителям о том, как получила роль в фильме "Москва слезам не верит".

"Я приходила на Мосфильм, — вспоминала Ирина Вадимовна, — читала сценарии, но никто меня не брал, и вдруг Владимир Меньшов приглашает на пробы. Он дал мне прочитать сценарий, потом спросил: "Как вам эта роль?" Я сказала: "У меня ощущение, что я знаю, как играть этого персонажа". И сыграла… В кинотеатрах были огромные очереди, надо было доставать билет на фильм, а критикам фильм не понравился. Они сказали, что это какая-то "золушка в новом исполнении". И вдруг, все услышали, что фильм берут на церемонию "Оскар". В правительстве сказали, что американцы специально взяли фильм, чтобы показать всему миру, какое плохое и бездарное кино снимают советские кинематографисты. Но когда ему дали "Оскар", никто не поверил. Шли годы… На Мосфильме, где снималось огромное количество фильмов вдруг всё опустело, жизнь замерла. И Меньшов рассказывал, как шёл грустный по коридору, заглядывал в кабинеты и вдруг в кабинете директора увидел "Оскар". Его "Оскар"! И он его взял. Не знаю, правда это или нет… Но пусть будет правдой", — заключила актриса.

Зрителям было очень интересно узнать, как снималась всеми любимая комедия "Самая обаятельная и привлекательная". Актриса оправдала ожидания: она рассказала много интересного связанного с этой картиной. Оказывается, когда режиссёр Геральд Бежанов предложил актрисе главную роль в фильме, она согласилась сниматься не сразу. Режиссёру даже пришлось уговаривать её через мужа Леонида Эйдлина. А коллегам было стыдно озвучить, что она согласилась участвовать в картине с таким странным названием.

"Наступило такое время, когда хотелось каких-то новых форм, — рассуждала со сцены Ирина Муравьева, — а тут всё происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно! Наверное, потому что я к этому времени уже сама была замужем, и у меня было двое детей, в жизни всё было нормально, меня эти проблемы не касались. Но поскольку другой работы у меня не было, а режиссёр очень настаивал, то я согласилась.

Когда я увидела фильм, то поняла, что это не совсем то, что мне нравится. И потом, когда слышала про "Самую обаятельную и привлекательную", у меня была краска на лице — мне так было стыдно за этот фильм! Ругала себя за то, что согласилась в нём сниматься, ведь с самого начала была права, когда отказывалась. Но однажды в каком-то городе, где я снималась, у меня был перерыв, выпал свободный вечер, я отдыхала в своём номере, включила телевизор и вдруг увидела этот фильм. Я закрылась, чтобы никто меня не увидел, а то подумают, что я ненормальная. И неожиданно для себя получила такое удовольствие, мне так понравился этот фильм. Наконец, увидела, какие прекрасные актёры там играли, какая чудесная история. И почему я раньше этого не замечала? Это говорит о том, что не надо так серьёзно относиться к жизни".

Тем не менее, время всё расставило по своим местам. Картина стала лидером проката 1985 года, и в первые три месяца её посмотрели почти 45 миллионов зрителей! Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" купили 29 стран, и он заслуженно вошёл в Золотой фонд нашего кино.

Ирина Муравьёва очень редко даёт интервью. И не потому, что она не любит журналистов, а просто не любит рассказывать о своей жизни. Но именно такие творческие вечера помогают полноценно раскрыть дарование и личность актрисы.

Разумеется, зрители не обошли актрису вопросом про роль в фильме "Карнавал" и узнали, что Татьяна Михайловна Лиознова предложила эту роль актрисе, когда ей был 31 год. Но Ирина Муравьёва так убедительно сыграла школьницу, что поверила вся страна. Для роли пришлось петь и танцевать. Всё это актриса делала в Центральном детском театре, в котором проработала с 1970 по 1977 годы. А вот кататься на роликах пришлось учиться у профессионалов, работающих в цирке. Благо, в фильме надо было кататься а ля "я не умею кататься", поэтому с ролью актриса справилась блестяще.

Когда картина вышла в прокат стало просто невозможно ездить в общественном транспорте. Как только Муравьеву узнавали мужчины, они начинали напевать: "Позвони мне, позвони…". Порой, актрисе это ужасно надоедало. Но с годами она привыкла к такой бешеной популярности. Ничего не поделаешь, издержки актёрской профессии.

Свой рассказ о творчестве актриса иллюстрировала отрывками из кинофильмов и фотографиями на экране. Посвятила она большую часть встречи воспоминаниями о своих родителях. Поведала, что самым любимым праздником в их семье было 9 мая. Именно День Победы дал семье такой счастливый шанс.

Совсем молодую маму Ирины Вадимовны во время оккупации угнали на принудительные работы в Германию. Её семья жила в Белоруссии, в городе Орша. Молодая девушка чудом осталась жива, пережила все тяготы и ужасы войны. А отец актрисы добровольцем ушёл на фронт сразу после окончания школы, в самом начале войны. Бабушка была верующей и вшила ему в гимнастёрку молитву "Живые помощи", с этой молитвой он пережил всю войну и дошёл до Берлина, не получив ни одного ранения.

Отец и мама познакомились в Германии и вместе встретили Победу. Потом они поженились, в 1949 году родилась дочь Ирина.

А муж актрисы, режиссёр Леонид Эйдлин, в детские годы пережил блокаду Ленинграда, поэтому в их семье 9 мая — самый важный праздник. Ирина Муравьёва очень любит фронтовые песни, и вместе с труппой Малого театра всегда участвует в концертах для военнослужащих. Часто на концертах она поёт песню "Мой милый, если б не было войны". И каждый раз поёт её со слезами на глазах. И может быть, поэтому судьба так милостива к Ирине Вадимовне, семья которой пережила лихолетье военных лет. Может быть, потому что её родные так страдали, судьба исполнила все заветные мечты маленькой девочки: она так хотела стать актрисой.

В конце вечера зрители долго аплодировали и не отпускали любимую актрису. А чтобы подарить цветы и получить заветный автограф, в Дзержинском театре драмы выстроилась огромная очередь. Сцену буквально завалили цветами. На заметку поклонникам, тем, кто в будущем хочет порадовать свою любимицу, Ирина Муравьёва очень любит тюльпаны. И она поделилась секретом, почему: