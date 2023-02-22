Галкин, Шукшин, Егоров: загадочные смерти русских актёров

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Судьбы многих актёров складываются драматически и заканчиваются ранней или внезапной смертью. Порой, даже если официально считается, что кончина наступила от естественных причин, остаются вопросы, на которые кое-кто до сих пор ищет ответы.

Незнакомец на съёмочной площадке

Осенью 1974 года знаменитый писатель и актёр Василий Шукшин снимался в картине Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину". Съёмки шли на Дону, участников съёмочной группы разместили на теплоходе "Дунай". Оставалось доснять последний эпизод, и можно было возвращаться в Москву.

1 октября Шукшин допоздна вместе с коллегами по съёмочной группе смотрел по телевизору хоккейный матч СССР — Канада. Когда трансляция закончилась, все разошлись по своим каютам.

Часов в девять утра актёр Георгий Бурков постучался в дверь каюты Шукшина с намерением разбудить товарища — пора было отправляться на съёмку. Шукшин не откликнулся. Хотя дверь была не заперта, Буркову стало как-то не по себе. Войти он не осмелился, попросил это сделать встретившегося ему в коридоре Николая Губенко. Тот вошёл в каюту, принялся трясти Шукшина за плечо. Наконец, проверил пульс и понял, что актёр мёртв.

По официальной версии, 45-летний Шукшин скончался во сне от сердечной недостаточности.

Однако, впоследствии пошли слухи, что актёра могли убить, ведь на сердце он при жизни никогда не жаловался. Некоторые коллеги вспомнили, что за день-два до смерти актёра на съёмочной площадке появился какой-то незнакомец. Никто не знал, с какой целью он там находился. Но после кончины Шукшина его больше никто не видел.

Пробитый висок

Дмитрий Егоров сыграл в знаменитом фильме "Чучело" одну из главных ролей — Димы Сомова.

Сначала всё в жизни актёра складывалось вполне благополучно: он поступил в МГИМО, завёл семью. Но его сынишка умер в 7 месяцев от тяжёлой болезни. После этого Дмитрий развёлся с женой, принялся злоупотреблять алкоголем и наркотиками, стал встречаться с девушкой-наркоманкой.

20 октября 2002 года 32-летний Егоров вышел погулять и не вернулся. Вскоре его матери позвонили и сообщили, что он скончался. По официальной версии — опять же от сердечной недостаточности.

Однако, впоследствии выяснилось, что у Дмитрия был пробит висок. Его мать утверждала, что это было убийство, а убила её сына та самая девушка в приступе ревности.

Кто задушил Гекльберри Финна?

Диагноз "острая сердечная недостаточность" поставили и Владиславу Галкину, ещё в детстве исполнившему одну из главных ролей в фильме Станислава Говорухина "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" по произведениям Марка Твена.

Его нашли 27 февраля 2010 года в съёмной квартире на Садовой-Спасской. Труп лежал вниз лицом. Врачи установили, что смерть наступила от остановки сердца. Покойному было всего 38 лет.

Отчим Владислава, актёр Борис Галкин, публично предположил, что пасынка убили. По его словам, 19 февраля младший Галкин снял в банке крупную сумму денег — планировал начать ремонт в новой квартире, которую купил после развода с женой.

Галкин-старший считал, что о деньгах могли узнать посторонние лица. Борис Сергеевич также утверждал, что на телефон приёмного сына приходили сообщения с угрозами, и что незадолго до смерти Влада он видел на его лице кровоподтёки, предположительно от побоев. А на трупе были зафиксированы синяки и ссадины. Кроме того, никаких больших денег в квартире найдено не было.

Ещё одним странным обстоятельством, по мнению Бориса Галкина, явилось то, что возле трупа обнаружили бутылку коньяка и пакет томатного сока. Дело в том, что после того, как у Влада диагностировали панкреатит, он отказался от употребления спиртного и постоянно соблюдал диету.

А друг семьи, врач Михаил Захаров, который видел тело, заявил, что характерные следы свидетельствуют о возможной смерти в результате удушения. Но в итоге проводить расследование данной версии никто не стал.

Может, и впрямь эти актёры скончались естественной смертью, а всё остальное — домыслы их ближайшего окружения? Как ни банально звучит, но тайну собственной смерти они унесли с собой в могилу. И, возможно, никто и никогда не узнает правды.